Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатораИнтерфакс 11:48
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
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Музыка
Музыканты Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником
Пермский виртуоз-балалаечник Андрей Киряков привел в восторг музыкантов легендарной группы Queen.
Обновлено в 04:25
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
Обновлено в 13:28
Наука
Найдено место падения километрового метеорита
Исследователи нашли на территории Великобритании гигантскую воронку, оставшуюся после падения на Землю метеорита с диаметром около 1 километра, который столкнулся с нашей планетой примерно 1,2 миллиарда лет назад.
Обновлено в 04:37
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Польша и США закончили переговоры о повышении военного присутствия
Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что Польша и Соединенные Штаты завершили переговоры о повышении военного присутствия.
Обновлено в 03:26
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова
Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Спорт
Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований
Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:49
Космос
Ученые нашли галактику с рекордно легкой «сверхмассивной» черной дырой
Центр карликовой галактики NGC 4395 населяет крайне необычная "сверхмассивная" черная дыра, чья масса оказалась рекордно низкой – она тяжелее Солнца всего в 9-11 тысяч раз.
Обновлено в 12:49
Авто
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault
Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева
Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Футбол
Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»
Обновлено в 08:15
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено в 12:47
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Обновлено в 13:12
Происшествия
Прохожий случайно поймал младенца, которого выбросили из окна
В Североуральске Свердловской области прохожий поймал младенца, которого местный житель выбросил из окна, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:22
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Авто
Названы 5 автоновинок 2019 года на российском рынке
Специалисты собрали пятёрку самых интересных и ожидаемых автомобильных новинок, которые представят публике до конца 2019 года.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Пороховой завод загорелся в Казани
"На территории Казанского порохового завода из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле 4-этажного производственного здания", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 10:00
Политика
В Кремле прокомментировали дело Голунова
В Кремле прокомментировали дело журналиста Ивана Голунова, которого задержали в Москве в минувший четверг по подозрению в продаже наркотиков.
Обновлено в 08:52
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 07:29
Экономика
Производство золота в РФ в январе-апреле выросло на 11%
Производство золота в России в январе-апреле 2019 года составило 78,29 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.
Обновлено в 10:54
Здоровье
Главный генетик РФ назвал наследственные болезни у разных этносов
Как поясняет издание, первое из названных заболеваний представляет собой нарушение обмена веществ, вызывающего дефекты в костях, хрящах и соединительных тканях, а второе - врожденное заболевание, связанное с чрезмерным окостенением скелета.
Обновлено в 13:20