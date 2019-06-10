Происшествия
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатораРИА Новости 11:59
Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. Она отметила, что операцию провели совместно с ФСБ.
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с чего всё началось
Экс-глава следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области задержан по делу о покушении на губернатора, сообщается на сайте СКР.Коммерсантъ13:02
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