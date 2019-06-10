Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатораРИА Новости 11:59

с чего всё началось

Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. Она отметила, что операцию провели совместно с ФСБ.

Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

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