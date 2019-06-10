Происшествия

Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатораРИА Новости 11:59

Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. Она отметила, что операцию провели совместно с ФСБ.
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Экс-глава следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области задержан по делу о покушении на губернатора, сообщается на сайте
 СКР.
Коммерсантъ13:02

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По делу о покушении на волгоградского губернатора задержан еще один крупный предприниматель

КП - Волгоград14:29

Экс-главу СК по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора

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Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

РИА Новости11:59

Михаил Музраев задержан в Волгограде по делу о покушении на губернатора

Волгоградская правда12:03
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Сын продюсера Бари Алибасова опроверг сообщения СМИ о желудочном кровотечении у отца.
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ЦИК Казахстана подвела предварительные итоги выборов президента

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Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
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Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

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Для ЦСКА победа в турнире стала юбилейной, десятой в истории. Армейцы побеждают в Единой лиге ВТБ в восьмой раз подряд.
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Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
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После событий в сквере у драмы СК возбудил дело о массовых беспорядках

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Ранее телеведущий Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен», из-за которого, по мнению шоумена, картина стала совсем другой, писал News.ru.
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Эксперты французского телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:13
Политика

Зеленского обозвали губернатором Малороссии

В центре Киева под стенами администрации президента на улице Банковая проходит акция "Останови капитуляцию!" из-за последних заявлений о Донбассе, сделанных представителями команды Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:59
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Генеральная прокуратура потребовала предоставить ей материалы дела в отношении журналиста Ивана Голунова для проверки.
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Общество

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Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
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Баскетболист Тони Паркер объявил о завершении карьеры

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Как сообщил ранее в понедельник ТАСС старший тренер сборной России Денис Салагаев, ФМБА не выдало 32-летнему Уайлду допуск из-за проблем со здоровьем.
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Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
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«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
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В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

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Во время обысков правоохранители нашли около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов США.
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В Петербург на парад в честь Дня ВМФ придёт корабль из Крыма

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Обновлено в 11:43
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Андрей Иванович Бочаров
Российский военный и государственный деятель, губернатор Волгоградской области с 2 апреля 2014 года. Член Госсовета России, депутат Государственной Думы Российской Федерации V и VI созыва, заместитель губернатора Брянской области Денина Николая Васильевича.
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