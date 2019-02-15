Экс-глава военного комитета НАТО раскритиковал выход США из ДРСМДРоссийская газета вчера в 22:40

с чего всё началось

Бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят резко раскритиковал США за их решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Культура «Первый канал» отстранил Друзя и Бера от участия в программах «Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.

Происшествия В парижском метро совершено нападение с применением кислоты Утром в пятницу в парижском метро произошло нападение с использованием кислоты, об этом сообщили Le Parisien и радиостанция France Info со ссылкой на источник в полиции.

Происшествия В Москве проверяют два офисных здания после сообщений о минировании Силовики приступили к проверке бизнес-центра "Гамма" на юге Москвы, а также офисных зданий на проспекте Мира и на 3-ей Хорошевской улице после поступивших сообщений с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Транспорт Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

Происшествия Футболист «Локомотива» Тарасов задержан в аэропорту Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту "Шереметьево", сообщает "СтарХит".

Экономика Медведев подписал постановление о создании новых ТОР Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства о создании в России еще 14 территорий опережающего развития.

Происшествия Массовая драка со стрельбой произошла в Москве В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Происшествия В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденного ребенка в Томске.

Политика Медведев предложил создать социальный портрет бедняка Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной.

Шоу-бизнес «Победа» разрешила Лановому бесплатно летать ее рейсами до конца года Народный артист России Василий Лановой сможет до конца 2019 года бесплатно пользоваться услугами авиакомпании «Победа».

Общество Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя в России, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Происшествия Нетаньяху не смог вылететь из Польши из-за поломки самолета По его данным, кортеж премьера прибыл рано утром в пятницу в аэропорт Варшавы для вылета в Тель-Авив, но ему пришлось вернуться в гостиницу из-за неисправности лайнера, где он дожидается прибытия другого самолета из Израиля.

Энергетика Козак исключил снижение цен на бензин в России Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России.

Общество МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве «По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до конца суток 15 февраля в Москве ожидается западный, северо-западный ветер с порывами до 13—18 м/с, на дорогах гололедица», — сообщили в МЧС.

Политика Япония может отменить визы для россиян Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.

Происшествия В Москве задержали телефонных мошенников, обманывающих пенсионеров Московские полицейские задержали группу телефонных мошенников, несколько лет вымогавших деньги у пенсионеров.

Политика США смягчили возможные санкции против российских банков Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков, следует из обновленной версии законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенной 13 февраля в конгресс США.

Происшествия Мэр Иванова отбился от неизвестного с битой и пытался его задержать Неизвестный мужчина с битой пытался избить главу города Иваново Владимира Шарыпова прямо возле дома чиновника поздно вечером 14 февраля.