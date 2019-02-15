Политика

Экс-глава военного комитета НАТО раскритиковал выход США из ДРСМДРоссийская газета вчера в 22:40

Бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят резко раскритиковал США за их решение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Экс-глава военного комитета НАТО раскритиковал выход США из ДРСМД

Комсомольская правда02:32

Немецкий генерал обвинил США в предательстве

Взгляд.ру01:04

Экс-глава военного комитета НАТО обвинил Вашингтон в предательстве

НТВвчера в 21:22

Экс-глава военного комитета НАТО раскритиковал выход США из ДРСМД

Российская газетавчера в 22:40

Экс-глава военного комитета НАТО обвинил США в «предательстве европейских союзников»

Росбалтвчера в 21:59

Бывший функционер НАТО обвинил США в предательстве

Известиявчера в 23:53

Экс-глава военного комитета НАТО обвинил США в предательстве

РИА Новостивчера в 20:52
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Происшествия

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

Обновлено в 01:58
Политика

Сенат США смягчил возможные санкции против российских банков

Обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенная 13 февраля в конгресс США, смягчает возможные санкции в отношении российских госбанков.
Обновлено вчера в 23:41
Транспорт

Правительство готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД, пишут СМИ

МВД и Минтранс предложили ужесточить санкции за нарушения правил дорожного движения, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 02:36
Происшествия

Мошенники грабили пенсионеров от имени «прокурора Москвы»

Сотрудники московской полиции совместно с экспертами Group-IB, международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, выявили группу «телефонных» мошенников, которые обманов вымогали деньги у пенсионеров.
Обновлено в 02:29
Политика

Япония может отменить визы для россиян

Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.
Обновлено в 00:50
Происшествия

ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ в Астраханской области

ФСБ России сообщила о задержании в Астраханской области местной жительницы, являвшейся, по данным спецслужб, одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" для сбора средств террористам.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Актера Ланового не пустили на борт «Победы»

Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено вчера в 07:14
Армия и оружие

Минобороны ответило на слова продюсера Би-би-си о химатаке в Сирии

Ранее, 14 февраля, продюсер Би-би-си Риам Далати, который отвечает за сюжеты по Сирии, заявил, что видеоролик о последствиях химатаки в госпитале города Дума был постановочным.
Обновлено в 02:15
Технологии

Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали бизнес-центр

Обновлено в 02:14
Политика

Захарова прокомментировала угрозы Болтона по Венесуэле

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в шутливой форме ответила на угрозы советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона относительно "подрыва демократических институтов" в Венесуэле.
Обновлено в 02:32
Культура

Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову

В телешоу "Вечерний Ургант" 14 февраля вышла пародия на видео, в котором Аркадий Дворкович, Александр Ткачев и Наталья Тимакова поют и пританцовывают на борту частного самолета Надежды Кадышевой "Ах, судьба моя, судьба".
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Магнитогорске встретили выжившего после взрыва Ваню Фокина

Обновлено в 00:53
Политика

Трамп объявит режим ЧП после подписания госбюджета

Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

На Украине арестовали подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Бийске из-за звонков о минировании эвакуировали около 100 учреждений

В результате была проведена эвакуация школ, зданий городской и районной администраций, больниц и торговых центров.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Число жертв взрыва газа в доме в Красноярске выросло до двух

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Футболист «Локомотива» Тарасов задержан в аэропорту

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту "Шереметьево", сообщает "СтарХит".
Обновлено вчера в 16:36
Здоровье

В России отзывают из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Росздравнадзор постановил убрать из обращения французский препарат от кашля "Эреспал".
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка

Мама месячной девочки вышла из дома во двор, оставив спящую дочку в кровати.
Обновлено в 01:11
Общество

Во «ВКонтакте» произошёл массовый взлом профилей и сообществ

На страницах пользователей и сообществ «ВКонтакте», включая официальные группы социальной сети, вечером 14 февраля распространились сообщения о якобы планах компании начать внедрение рекламы в личной переписке пользователей.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

СК нашел недостатки в организации питания в школах Кузбасса

Скандал вокруг организации питания в школах Кузбасса начался в январе.
Обновлено в 01:20
Спорт

Путин получил травму во время тренировки с дзюдоистами

Президент России Владимир Путин повредил палец во время спарринга с дзюдоистами в Сочи.
Обновлено вчера в 20:36
Общество

Директор Усть-Катавского завода рассказал об антикризисных мерах

Как пояснил директор УКВЗ (филиал Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева) Артем Бахарев причина в снижении заработной платы в январе у некоторых категории работников кроется в неполной загрузке производственных мощностей предприятия.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Лолита возмущена пенсией в 6 тысяч рублей

Артистка возмущена мизерным, по ее словам, пособием.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям

В случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold, добавил собеседник «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

На Ярославском шоссе в Москве дерево упало на провода

На Ярославском шоссе дерево упало на провода, троллейбусы в сторону центра задерживаются, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.
Обновлено в 02:02
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе» благодаря двум очкам Овечкина

Игра завершилась победой гостей со счетом 5:1, сообщает "Советский спорт". Отметим, что "Сан-Хосе" проиграл впервые за семь последних игр.
Обновлено в 01:41
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Росстат назвал регионы, в которых зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты учителей. Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке.
Обновлено в 02:18
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Куят Харальд
Немецкий генерал
Retired German General of the Luftwaffe. He served as Chief of Staff of the German armed forces, the Bundeswehr, from 2000 to 2002, and as Chairman of the NATO Military Committee from 2002 to 2005.
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