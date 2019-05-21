Политика
Экс-глава спецслужбы Израиля: Запад проиграл России на УкраинеPravda.Ru 04:18
Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми назвал провалом планы Запада по ослаблению России на Украине. По его мнению, в пользу этого вывода свидетельствует изменение внешнеполитического курса США и Европейского союза по отношению к Киеву.
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Экс-глава израильской спецслужбы рассказал о провале Запада на Украине
Московский Комсомолецвчера в 22:56
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