Политика

Экс-глава спецслужбы Израиля: Запад проиграл России на УкраинеPravda.Ru 04:18

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми назвал провалом планы Запада по ослаблению России на Украине. По его мнению, в пользу этого вывода свидетельствует изменение внешнеполитического курса США и Европейского союза по отношению к Киеву.
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Яков Кедми
Израильский дипломат
Израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы «Натив» в 1992-1999 годах, специализирующейся на вывозе евреев в Израиль средствами спецопераций. В 1969 году совершил алию в Израиль.
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