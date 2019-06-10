Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатораГазета.Ru 11:41

с чего всё началось

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости". Он задержан по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области.

Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора

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