Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатораГазета.Ru 11:41
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости". Он задержан по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области.
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с чего всё началось
Бывшего главу управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова, говорится на сайте ведомства.Дождь11:34
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В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
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Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
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«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
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Меган Маркл едва не расплакалась из-за строгих замечаний принца Гарри
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Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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Происшествия
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