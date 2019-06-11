Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в терактеГазета.Ru 16:33

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО экс-главу управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного вместе с волгоградским предпринимателем по делу о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова.

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Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости". Как сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, он арестован на два месяца.

Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте

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