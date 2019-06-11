Происшествия
Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в терактеГазета.Ru 16:33
Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости". Как сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, он арестован на два месяца.
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Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО экс-главу управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева, задержанного вместе с волгоградским предпринимателем по делу о поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова.ТАСС14:10
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Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
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Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
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