Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в терактеРИА Новости вчера в 14:07
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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с чего всё началось
Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, Музраеву предъявлено обвинение в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору.ТАССвчера в 14:10
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Экс-главу СКР по Волгоградской области арестовали на два месяца
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 14:19
Экс-главу управления СК по Волгоградской области арестовали на два месяца
НовостиВолгограда.рувчера в 14:22
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