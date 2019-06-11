Происшествия
Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в терактеГазета.Ru вчера в 16:33
Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости". Как сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, он арестован на два месяца.
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Аналогичное ходатайство удовлетворено в отношении предпринимателя, задержанного с Музраевым. Оба фигуранта обвиняются по п. а ч. 2, ст. 205 УК РФ ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). Если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.ТАССвчера в 14:10
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Экс-главу СКР по Волгоградской области арестовали на два месяца
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 14:19
Экс-главу управления СК по Волгоградской области арестовали на два месяца
НовостиВолгограда.рувчера в 14:22
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