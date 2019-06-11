Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в терактеГазета.Ru вчера в 16:33

Аналогичное ходатайство удовлетворено в отношении предпринимателя, задержанного с Музраевым. Оба фигуранта обвиняются по п. а ч. 2, ст. 205 УК РФ ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). Если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

с чего всё началось

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости". Как сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, он арестован на два месяца.

Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте

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