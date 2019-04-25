Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечествуГазета.Ru вчера в 22:50
Мнением Трубникова поинтересовалось РИА "Новости". "Как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, реальной угрозы человечеству", - сказал Трубников. При этом экс-глава разведки счел, что человечество принимает меры для снижения ядерной угрозы.
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Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить.
— Вячеслав Трубников, российский генералRT на русском вчера в 23:50
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Экс-глава СВР России рассказал, что для человечества страшнее ядерной войны
Комсомольская правдавчера в 22:38
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