Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечествуГазета.Ru вчера в 22:50

Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу — исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить.

Мнением Трубникова поинтересовалось РИА "Новости". "Как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией в качестве главной, реальной угрозы человечеству", - сказал Трубников. При этом экс-глава разведки счел, что человечество принимает меры для снижения ядерной угрозы.

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