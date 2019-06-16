Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»Газета.Ru 14:37

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
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