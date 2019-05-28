Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 годуРБК вчера в 15:56

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Читать в источнике
с чего всё началось
Экс-глава генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Замана рассказал, что в марте 2014 года украинским военнослужащим был отдан приказ о начале военной операции в Крыму, но военных развернули на полпути к полуострову, передает УНИАН
.
Газета.Ruвчера в 20:24

Подробнее о событии

В Киеве рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Московский Комсомолец01:13

На этом все кончилось: на Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

РЕН ТВвчера в 19:12

На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма

Lenta.ruвчера в 12:39

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 году

RT на русскомвчера в 16:32

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

РБКвчера в 15:56

На Украине рассказали об отмене операции по «деоккупации» Крыма

Известиявчера в 14:32

Как сорвалась операция по «деоккупации» Крыма, рассказал экс-глава ВСУ

Газета.Ruвчера в 20:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Кино

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон лечится от алкоголизма

Обновлено в 02:02
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие

ВКС получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года

Воздушно-космические силы (ВКС) России до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.
Обновлено в 02:12
Гаджеты

Операционная система Huawei ARK может быть готова к концу года

Компания Huawei уже давно разрабатывает собственную операционную систему для смартфонов, которая может заменить Android в смартфонах компании, если использование мобильной платформы от Google станет невозможным из-за санкций США.
Обновлено вчера в 19:34
Технологии

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

У Райффайзенбанка соотношение push-уведомлений и СМС-сообщений составляет 1 к 3, у банка "Открытие" доля push-уведомлений доходит до 25 процентов.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде

Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол

Погба согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Реал»

По данным источника, первым трансфером «Реала» во время летнего межсезонья станет полузащитник «Челси» Эден Азар, а затем сливочные купят Погба.
Обновлено в 02:19
Политика

Путин прибыл на саммит ЕАЭС, открывающийся в Нур-Султане

Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое открывается в столице Казахстана.
Обновлено в 01:50
Политика

Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина

Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Политика

Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов

Себастьян Курц, во вторник сложивший с себя полномочия канцлера Австрии, надеется вновь возглавить правительство страны по итогам досрочным выборов в сентябре.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова

Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор

Обновлено в 02:22
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Обновлено в 02:40
Гаджеты

Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro

Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39
Гаджеты

Samsung добавила новые смартфоны в ежемесячную подписку

Компания Samsung объявила о включении новых моделей смартфонов в программу Samsung Forward, которая даёт возможность пользоваться устройствами линейки Galaxy за небольшую ежемесячную плату.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол

Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»

Футболисты Егор Бабурин, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов покинули казанский "Рубин" в связи с истечением сроков арендных контрактов, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.
Обновлено вчера в 13:10
Политика

Установлена личность «россиянки» из компромата на власти Австрии

Обновлено вчера в 12:19
Общество

Горничные отелей описали идеальных постояльцев

Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.
Обновлено в 01:13
Энергетика

Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью

Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Авто

Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Происшествия

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Обновлено в 02:10
Наука

В реках по всему миру обнаружили антибиотики в опасных концентрациях

Канадскими учёными после проведенных масштабных исследований обнаружено превышение максимально допустимой концентрации антибиотиков в водах рек на всех шести континентах нашей планеты.
Обновлено вчера в 17:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Михайлович Замана
Украинский военачальник
Украинский военачальник. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, уполномоченный Верховной рады Украины по контролю за деятельностью министерства обороны Украины. Генерал-полковник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное