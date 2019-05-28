Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 годуРБК вчера в 15:56
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
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с чего всё началось
Экс-глава генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Замана рассказал, что в марте 2014 года украинским военнослужащим был отдан приказ о начале военной операции в Крыму, но военных развернули на полпути к полуострову, передает УНИАН.Газета.Ruвчера в 20:24
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