Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 годуРБК 15:56

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
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Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает
 УНИАН.
РБК15:56

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Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

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