Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 годуРБК 15:56

с чего всё началось

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Экономика На Украине сало подорожало на 70 процентов На Украине свиное сало подорожало на 70 процентов за два года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики.

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Политика Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.

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