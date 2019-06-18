Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупцииРоссийская газета 04:34

с чего всё началось

Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.

Политика Против Порошенко возбуждено пятое уголовное дело Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело против Петра Порошенко по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде, сообщил юрист Андрей Портнов.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Происшествия Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.

Музыка У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.

Происшествия В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины Четыре человека (двое граждан Украины и двое Испании) задержаны в Испании в связи с обвинениями в том, что они вынуждали заниматься проституцией женщин, приехавших из стран Восточной Европы, сообщила Национальная полиция.

Происшествия ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.

Происшествия В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.

Шоу-бизнес Бузова назвала себя популярнее Путина Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что стала популярнее президента России Владимира Путина. Об этом она написала в своем Instagram.

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Общество Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.

Гаджеты В Роскачестве назвали 10 лучших смартфонов Первое место в новом рейтинге заняли три смартфона от Samsung: Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy Note 9. В топ-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro (пятое и второе места). iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвёртую и седьмую позиции.

Происшествия Все цыгане уехали из Чемодановки Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.

Общество Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира Один московский и два петербуржских ресторана вошли в расширенный список 120 лучших ресторанов мира от компании S.Pellegrino.

Авто BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей Агентство ДПА сообщает, что концерн BMW отзывает в Европе 560 тыс. машин.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Шоу-бизнес Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья Шукшиных Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта.

Шоу-бизнес Вадим Галыгин в третий раз стал отцом Вадим Галыгин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram новость, рассказав, что в третий раз стал отцом.