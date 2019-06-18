Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупцииРоссийская газета 04:34

Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.

Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

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