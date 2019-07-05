Происшествия
Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонииРБК вчера в 14:45
Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес
Тодоренко вспомнила свои эмоции перед свадьбой
Обновлено в 04:44
Здоровье
Врачи рубцовских больниц приняли участие в сдаче норм ГТО
Отвлечься от привычного спасения жизней и выйти на стадион врачи решили, чтобы показать горожанам, как важно заниматься спортом.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной
Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
Хулиган распылил перцовый газ у здания петербургской прокуратуры
В субботу, 6 июля, стало известно, что накануне утром хулиган распылил перцовый газ у здания прокуратуры Петербурга на Почтамтской улице.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Ветераны ФСБ отреагировали на задержание спецназовцев. «Сыпется все»
Бывшие сотрудники спецслужб удивились задержанию шестерых сотрудников ФСБ.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Общество
Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области
Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 03:50
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП
Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка
Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»
Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
В Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей неделю назад
В Днепропетровской области задержали ранее дважды судимого гражданина Украины, который признался в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки, пропавшей неделю назад Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Обновлено в 04:07
Футбол
Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»
Возможно, в Казань перейдет полузащитник "Зенита" Роберт Мак. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Сутормин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Футбол
«Урал» победил «Краснодар» в товарищеском матче
"Урал" обыграл "Краснодар" в товарищеском матче (2:0). Голами в составе екатеринбуржцев отметились полузащитник Рафал Аугустыняк и нападающий Андрей Панюков.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
В Петербурге началось прощание с подводниками
На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Пятеро мародеров задержаны за кражу имущества в Иркутской области
Сотрудники полиции задержали пятерых мародеров за кражу имущества людей в зоне подтопления в Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии
Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 00:22
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области
Ранним утром в субботу, 6 июля, в районе поселка Сиваки Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участим внедорожника и двух поездов.
Обновлено в 04:19
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26