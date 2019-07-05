Происшествия

Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» к девяти годам колонииРБК вчера в 14:45

Суд в Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.
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«Считаем уголовное дело безосновательным»: «Тольяттиазот» обжалует приговор по делу о мошенничестве

КП - Самара02:57

«Тольяттиазот» обжалует приговор по делу о многомиллиардных хищениях

Волжская коммуна01:22

Встать, суд идёт

Парламентская газета04 июля в 17:01

ПАО «Тольяттиазот» будет обжаловать приговор Комсомольского районного суда

СитиТрафик01:22

Основатель «Тольяттиазота» Махлай заочно приговорен к 9 годам лишения свободы

Интерфаксвчера в 14:45

Суд заочно приговорил экс-главу «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии

ТАССвчера в 14:48

Главные новости к утру 6 июля

Коммерсантъ00:06
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Шоу-бизнес

Тодоренко вспомнила свои эмоции перед свадьбой

Обновлено в 04:44
Здоровье

Врачи рубцовских больниц приняли участие в сдаче норм ГТО

Отвлечься от привычного спасения жизней и выйти на стадион врачи решили, чтобы показать горожанам, как важно заниматься спортом.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной

Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

Хулиган распылил перцовый газ у здания петербургской прокуратуры

В субботу, 6 июля, стало известно, что накануне утром хулиган распылил перцовый газ у здания прокуратуры Петербурга на Почтамтской улице.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Ветераны ФСБ отреагировали на задержание спецназовцев. «Сыпется все»

Бывшие сотрудники спецслужб удивились задержанию шестерых сотрудников ФСБ.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Общество

Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области

Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 03:50
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Политика

Военнослужащим и полицейским повысят оклады

С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Музыка

Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»

Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах

Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

В Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей неделю назад

В Днепропетровской области задержали ранее дважды судимого гражданина Украины, который признался в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки, пропавшей неделю назад Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Обновлено в 04:07
Футбол

Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»

Возможно, в Казань перейдет полузащитник "Зенита" Роберт Мак. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Сутормин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

Обновлено в 03:10
Происшествия

В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Футбол

«Урал» победил «Краснодар» в товарищеском матче

"Урал" обыграл "Краснодар" в товарищеском матче (2:0). Голами в составе екатеринбуржцев отметились полузащитник Рафал Аугустыняк и нападающий Андрей Панюков.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

В Петербурге началось прощание с подводниками

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга началась церемония прощания с подводниками, погибшими в результате возгорания на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Пятеро мародеров задержаны за кражу имущества в Иркутской области

Сотрудники полиции задержали пятерых мародеров за кражу имущества людей в зоне подтопления в Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии

Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 00:22
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области

Ранним утром в субботу, 6 июля, в районе поселка Сиваки Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участим внедорожника и двух поездов.
Обновлено в 04:19
Музыка

Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»

В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26
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