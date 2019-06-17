Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвымРБК 11:33

Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург». По словам собеседника, на теле обнаружены огнестрельные ранения.
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