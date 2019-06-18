Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время судаВедомости 05:47
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию. Судья прервал заседание, Шестуна отправили в больницу.
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Украина планирует снять транспортную блокаду с Донбасса
В ответ на блокаду власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
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Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
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Авто
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Финансы
Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро
Президент США Дональд Трамп обвинил главу Европейского центрального банка Марио Драги в манипулировании курсом евро с целью получения конкурентных преимуществ для товаров из ЕС.
Обновлено в 08:22
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В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
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Зеленский подготовил фразу для встречи с Путиным
Владимир Зеленский на своей первой встрече с Владимиром Путиным сказал бы, что Крым и Донбасс – часть Украины.
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Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 08:51
Энергетика
Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%
Как сообщалось, в конце октября прошлого года правительство договорилось со всеми нефтяными компаниями об ограничении оптовых цен на нефтепродукты до 31 марта 2019 года, в марте договоренности были продлены до конца июня с некоторой корректировкой условий.
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В Петербурге из-за штормового ветра травмирована женщина
Ранее региональное ГУ МЧС распространило штормовое предупреждение, согласно которому в Петербурге прогнозировалось усиление западного и юго-западного ветра до 16 метров в секунду, а также волны высотой до 1,5 м в Финском заливе.
Обновлено в 07:57
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
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Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Авто
Новый Renault Captur сфотографировали без камуфляжа
Новое поколение компактного кроссовера будет представлено до конца лета. Китайские СМИ опубликовали серию фотографий нового Renault Captur.
Обновлено в 09:20
Авто
Ограниченную партию Toyota Supra в РФ раскупили за 4 часа
Лимитированная партия Toyota Supra была раскуплена в РФ всего за 4 часа.
Обновлено в 09:25
Авто
АвтоВАЗ повысит цены на автомобили в июле
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Новые напасти косят ряды ВСУ: сводка о военной ситуации в ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
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Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
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СМИ: роботы-сиделки могут заменить соцработников в Южной Корее
Роботы-сиделки могут заменить человека в уходе за престарелыми людьми в Южной Корее.
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Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
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В России появились недорогие телевизоры Hi от сети «Эльдорадо»
Розничная сеть «Эльдорадо» объявила о старте производства и продаж техники под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 07:50
Религия
Прихожанке церкви в Перми запретили ставить принесенную с собой свечу
Жительница Перми пришла в церковь со своей свечой, но прихожанке не дали воспользоваться ей.
Обновлено в 08:32
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Ирина Шейк совершила «стильную» прогулку с дочкой по Нью-Йорку
Супермодель Ирина Шейк решила совершить «стильную прогулку» по Нью-Йорку.
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Чиновники Ленобласти прерывали работу из-за короткого замыкания
Работа чиновников была прервана примерно на час.
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Футбол
«Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Крузейро»
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе защитника бразильского «Крузейро» Серкейры Мурило.
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