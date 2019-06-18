Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время судаВедомости 05:47
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию. Судья прервал заседание, Шестуна отправили в больницу.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в его отравлении
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Анна Грачевская снялась обнаженной
Единственное, что прикрывало обнаженную грудь звезды — смайлик в форме сердца.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах
Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обновлено в 04:42
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Авто
Цены на все модели Lada повысит АвтоВАЗ
Обновлено в 04:38
Происшествия
Россиянин пострадал в массовой драке в Стамбуле
В Стамбуле россиянин получил ножевое ранение в результате массовой потасовки, сообщило генконсульство России.
Обновлено в 07:56
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России
Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
Обновлено в 07:46
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Экономика
Российские банки стали требовать от вкладчиков сдавать биометрию
Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:06
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Происшествия
По делу о драке в Чемодановке арестованы 15 человек
Пострадали пять человек, один из них позже скончался в больнице. По факту массовой драки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:17
Политика
Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным
Президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию в классическом формате и при необходимости будет выходить на связь с руководителями регионов, министрами и членами правительства.
Обновлено в 05:23
Футбол
Адвокат Мамаева обвинил владельца «Краснодара» в предательстве
Обновлено в 07:23
Спорт
Зеппельт прокомментировал допинг-скандал в Чувашии
Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал допинг-скандал, который произошел в Чувашии, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:26
Политика
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите
«Газпром» оценил перспективы переговоров с Украиной о транзите «Газпром» пока не видит, с кем вести переговоры о продлении контракта на транзит газа через Украину, и ждет выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза», следует из заявлений топ-менеджеров компании.
Обновлено в 07:56
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Транспорт
Депутаты предложили увеличить время оплаты парковки до 10 минут
Депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, согласно которому у автомобилиста будет не пять, а десять минут на то, чтобы оплатить парковку.
Обновлено в 07:43
Общество
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Интернет
Facebook запустит свою криптовалюту Libra
Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 07:49
Политика
Совфед назвал слова Зеленского про Крым нарушением суверенитета РФ
Представитель Совфеда России прокомментировал заготовленные президентом Украины Владимиром Зеленским первые слова для главы РФ Владимира Путина, передает ФАН.
Обновлено в 04:06
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Футбол
Родри хочет покинуть «Атлетико». Он может перейти в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Атлетико» Родри Эрнандес хочет покинуть мадридский клуб.
Обновлено в 05:30
Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево стабилизировалась
В начале июня пассажиры были вынуждены по нескольку часов ждать багажа – в Шереметьево отрицали, что задержки связаны с нехваткой грузчиков и объясняли все изменениями технологии выдачи багажа.
Обновлено в 06:39