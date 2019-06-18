Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время судаВедомости 05:47

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе вены на левой руке во время заседания в Гарнизонном военном суде, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на супругу обвиняемого Юлию. Судья прервал заседание, Шестуна отправили в больницу.
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ФСИН начал проверку по факту инцидента с экс‑главой Серпуховского района

РИАМО06:42

Бывший глава Серпуховского района Шестун порезал руки во время заседания суда

Новая газета06:06

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал себе вены на заседании суда

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Шестун порезал руку в СИЗО во время заседания суда

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ТАСС05:35

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Интерфакс06:17

Во ФСИН заявили, что экс-глава Серпуховского района А.Шестун не нуждается в госпитализации

Агентство Москва05:57
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Единственное, что прикрывало обнаженную грудь звезды — смайлик в форме сердца.
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В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России

Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
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С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
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Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным

Президент РФ Владимир Путин проведет прямую линию в классическом формате и при необходимости будет выходить на связь с руководителями регионов, министрами и членами правительства.
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Зеппельт прокомментировал допинг-скандал в Чувашии

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Короткое замыкание произошло в здании Ленобласти в центре Петербурга

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Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
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В начале июня пассажиры были вынуждены по нескольку часов ждать багажа – в Шереметьево отрицали, что задержки связаны с нехваткой грузчиков и объясняли все изменениями технологии выдачи багажа.
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