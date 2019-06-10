Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатораГазета.Ru 13:48

с чего всё началось

Бывший начальник управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаил Музраев был задержан по подозрению в покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Общество ФАС возбудила дело против мэрии Ростова за «мутные» госконтракты со СМИ В Ростовском управлении Федеральной антимонопольной службы состоялось первое заседание по поводу прошлогодней госзакупки мэрии на информационное обслуживание.

Интернет Новый вид мошенничества обнаружили в «Лаборатории Касперского» Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую схему мошенничества, которая предполагает использование сервиса Google Календарь.

Игры Shenmue 3 перекочевала из Steam в EGS и получила новый трейлер В рамках E3 2019 на конференции PC Gaming Show разработчики Shenmue 3 показали новый трейлер игры. Но на этом новости не заканчиваются.

Политика Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.

Авто В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.

Происшествия В шведском Мальмё неизвестный угрожал взорвать вокзал В Швеции был задержан мужчина, который угрожал устроить взрыв на центральном вокзале Мальмё, передает ТАСС.

Общество Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Происшествия Убитый сводный брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ — WSJ Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит сводный брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чон Нам.

Финансы Средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 2,55 млн руб Ранее в Объединенном кредитном бюро говорили, что в апреле средний размер ипотечного кредита увеличился на 12% и составил 2,23 млн руб. За месяц в стране было выдано более 90 тыс. кредитов на общую сумму в 200,75 млрд руб. В конце мая ЦБ сообщал, что годовые темпы роста задолженности по ипотеке составляют 24,7%, в последний раз на таком уровне они были в начале 2014 года.

Происшествия Зеленский отреагировал на пожар в психбольнице Одессы Ранее сообщалось, что в Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.

Армия и оружие Авиация США усилила разведку западных границ России Стоит отметить, что эти разведывательные мероприятия осуществляются на фоне крупномасштабных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019 в акватории Балтийского моря, в которых принимают участие порядка 50 кораблей, 8,6 тыс. военнослужащих и авиация 18 стран — членов НАТО и сателлитов альянса.

Баскетбол Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА Баскетболистов «Химок» обокрали прямо во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА, пишет 10 июня «Спорт-Экспресс».

Происшествия Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.

Транспорт Перевозчики бросают вызов властям - фуры без номеров становятся нормой в ЕАО Работа рамки весогабаритного контроля в Биробиджане все больше свидетельствует, что недобросовестные грузоперевозчики фактически бросили вызов властям и ГИБДД, продолжая нещадно эксплуатировать дороги области и мосты, при этом сознательно идя на нарушение правил провоза грузов.

Гаджеты Для iPhone 8 Plus вышла iOS 12.3.2 Обновление доступно только для обладателей iPhone 8 Plus. Обновиться до iOS 12.3.2 можно через сотовую сеть или Wi-Fi.

Общество Жители домов на улице Нагорной в Корсакове 4 года живут в сырости Первая проблема, которую собравшиеся озвучили мэру, является общей для всех этих домов. Касается она сырости в квартирах.

Политика Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Политика Зеленский уволит всех губернаторов Как пояснила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, «президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы, но сейчас речь идет, на самом деле, о 13».

Происшествия В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Технологии Директор МТС в Московском регионе о внедрении технологии 5G Директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров рассказал Ленте.ру, какие инновации мы увидим на ВДНХ и что сети нового формата дадут городу.

Происшествия Дело журналиста Голунова решено передать из полиции в СК Московская городская прокуратура изъяла уголовное дело, возбуждённое против журналиста Ивана Голунова, из полиции и передаст его в столичное управление Следственного комитета.