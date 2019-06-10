Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатораГазета.Ru 13:48
Бывший начальник управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаил Музраев был задержан по подозрению в покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
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Бывшего главу управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова, говорится на сайте ведомства.Дождь11:34
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