Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатораГазета.Ru 13:48

с чего всё началось

Бывший начальник управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаил Музраев был задержан по подозрению в покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

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