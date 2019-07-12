Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в КрымуРБК вчера в 23:33

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму. Об этом украинский военный заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
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Экс-глава СБУ пришел в ужас от масштабов учений России в Крыму

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Учения десантников в Крыму заставили украинского генерала дрожать от страха

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Украинского генерала испугали учения российского десанта в Крыму

Вести.Ruвчера в 22:08
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В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.
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У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
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Происшествия

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Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Мать известного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка обратилась с письмом к президенту США Дональду Трампу, прося его о встрече с сыном, который находится в американской тюрьме.
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В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
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Игорь Петрович Смешко
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер партии «Сила и Честь». Доктор технических наук. Генерал-полковник, с 4 сентября 2003 по 4 февраля 2005 руководитель СБУ.
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