Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в КрымуРБК вчера в 23:33

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму. Об этом украинский военный заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
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Игорь Петрович Смешко
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель, лидер партии «Сила и Честь». Доктор технических наук. Генерал-полковник, с 4 сентября 2003 по 4 февраля 2005 руководитель СБУ.
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