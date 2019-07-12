Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в КрымуРБК вчера в 23:33
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму. Об этом украинский военный заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
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Учения десантников в Крыму заставили украинского генерала дрожать от страха
Новостной фронтвчера в 06:52
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
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