Политика

Экс-глава Росимущества станет вице-президентом «Норникеля»URA.Ru вчера в 20:35

Бывший руководитель Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) Дмитрий Пристансков станет вице-президентом горно-металлургической компании «Норникель». Об этом журналистам рассказал источник в правительстве России.
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Дмитрий Пристансков возвращается в «Норникель»

Глава аппарата правительства Константин Чуйченко в конце декабря 2018 года пояснял уход господина Пристанскова из Росимущества тем, что тот решил «поменять сферу профессиональной деятельности», при этом на прежнем посту «проявил себя как эффективный и добросовестный руководитель».
Коммерсантъвчера в 17:06

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Бывший руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков станет вице-президентом «Норникеля»

Эхо Москвывчера в 22:00

Дмитрий Пристансков возвращается в «Норникель»

Коммерсантъвчера в 17:06

Экс-глава Росимущества станет вице-президентом «Норникеля»

URA.Ruвчера в 20:35

«Коммерсантъ» узнал о возвращении экс-руководителя Росимущества в «Норникель»

Ведомостивчера в 19:49

«Ъ» сообщил о возвращении Пристанскова в «Норникель»

Интерфаксвчера в 19:38

«Ъ»: бывший глава Росимущества Пристансков станет вице-президентом «Норникеля»

ТАССвчера в 19:31

СМИ: Экс-глава Росимущества станет вице-президентом ГМК «Норникель»

ПРАЙМвчера в 20:53
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Происшествия

Число погибших от торнадо в Алабаме увеличилось до 22

Обновлено вчера в 23:05
Политика

Болтон предостерег власти Венесуэлы от задержания Гуайдо

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье заявил, что Соединенные Штаты и их союзники дадут решительный ответ, если руководство Венесуэлы задержит лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого в Вашингтоне считают легитимным временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

«Нафтогаз» предупредил о риске полной потери газового транзита

По мнению Коболева, потеря транзита газа приведет к тому, что Украина лишиться сдерживающего фактора против «российской агрессии».
Обновлено вчера в 19:29
Политика

Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Обновлено вчера в 23:03
Спорт

Жамбалова выиграла второе золото Универсиады-2019 в лыжных гонках

Российская лыжница Алиса Жамбалова выиграла вторую золотую медаль на зимней Универсиаде в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:46
Общество

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Политика

WP: США пытаются помешать арабским странам наладить отношения с Асадом

Власти США препятствуют попыткам арабских стран восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать блины на Масленицу

Роспотребнадзор предупредил о мерах профилактики пищевых отравлений на Масленицу. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Хабаровске школьницы избили женщину в туалете в ТЦ

Обновлено в 00:03
Политика

Россия отправила КНДР гуманитарную помощь

Северная Корея получила от России более двух тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

Ученые заметили ухудшение состояния косаток и белух в Приморье

Состояние содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье морских млекопитающих вызывет опасение у ученых Института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 21:18
Политика

WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47
Экономика

«Известия»: ошибка может привести к дефициту алкоголя в России

Издание отмечает, что российские продавцы опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя из-за возможных ошибок в работе системы.
Обновлено вчера в 21:26
Общество

Сегодня началась Масленичная неделя

Как отмечают "Вести", смысл Масленицы — в примирении людей.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Посольство России опубликовало доклад об инциденте в Солсбери

Посольство России в Великобритании распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери.
Обновлено вчера в 09:42
Экономика

Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам

Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Сотрудники ФСБ изъяли нелегально хранившееся оружие у жителей Кузбасса

Сотрудники ФСБ изъяли у двух жителей города Новокузнецка Кемеровской области незаконно хранившиеся оружие, в том числе пулемет Максима, боеприпасы и заготовки для изготовления оружия.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Три члена семьи удалили желудки из страха перед раком

Три члена семьи из Великобритании перенесли операцию по удалению желудка после обследований, подтвердивших их предрасположенность к раку.
Обновлено вчера в 22:34
Транспорт

РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы

Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено вчера в 18:42
Хоккей

«Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина

Команда Зинэтулы Билялетдинова в четвертый раз подряд проиграла омскому "Авангарду" и вылетела из плей-офф уже в первом раунде.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Израильские солдаты открыли огонь по наехавшим на них палестинцам

Израильские солдаты на Западному берегу реки Иордан открыли огонь по наехавшим на них на автомобиле палестинцам.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Доходность по инвестициям пенсионных накоплений граждан снизится

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ожидают снижения доходности по инвестициям накоплений граждан.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция

На выборах в парламент Эстонии победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия. За нее проголосовали 28,8% избирателей.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Медведев заявил о нарушениях в предвыборной кампании на Украине

Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд".
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие

Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ

Обновлено вчера в 19:37
Политика

Первым вице-премьером Забайкалья назначили Евгения Орачевского

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов представил нового исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства региона.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

Международная коалиция снова применила белый фосфор в Сирии

Сирийское государственное телевидение сообщила, что международная коалиция во главе с США применила белый фосфор при ударе по деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено 02 марта в 14:42
Политика

Министр обороны Германии заявила, что китайские ракеты угрожают России

Китайские ракеты угрожают России, поэтому необходимо включить Пекин в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом в интервью немецкому журналу Focus заявила глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие

Рядом с Венесуэлой заметили российский военный самолет

В ночь со 2 на 3 марта самолет Ил-62 Минобороны с регистрационным номером RA-86496 находился в районе Каракаса, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Обновлено вчера в 09:35
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Дмитрий Владимирович Пристансков
Российский юрист
Российский государственный деятель. Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
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Норникель
Российская компания
Российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Ранее основная часть современного «Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина».
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