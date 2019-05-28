Происшествия

Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничествеВести.Ru 14:31

В декабре 2017 года Мещанский суд Москвы признал экс-главу Росграницы виновным в мошенничестве и приговорил его к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей.
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Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому делу

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.
ТАСС12:59

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Экс-главу Росграницы арестовали по новому делу

Газета.Ru13:42

Экс-главу Росграницы вернули из колонии в СИЗО

Коммерсантъ17:58

Осужденный экс-глава Росграницы Безделов арестован по новому делу о мошенничестве

Интерфакс14:02

Суд отправил в СИЗО экс-главу Росграницы Безделова

РИА Новости13:31

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего главу Росграницы по новому уголовному делу

Эхо Москвы19:34

Осужденного экс-главу Росграницы обвиняют в мошенничестве на 49 млн

РЕН ТВ12:19

Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому делу

ТАСС12:59
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Политика

Саакашвили рассказал о возвращении на Украину

Обновлено в 11:01
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета с совладелицей S7

Обновлено в 02:28
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено в 21:13
Гаджеты

Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Летевший из Благовещенска в Москву самолёт аварийно сел в Иркутске

Обновлено в 04:57
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Политика

Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Общество

Четверть россиян начали экономить на еде

На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать мороженое

Обновлено в 01:48
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в клинику из-за окончания сериала

Финальная серия "Игры престолов" вышла 20 мая Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала "Игра престолов", ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.
Обновлено в 22:13
Политика

Волкер обвинил Россию в невыполнении минских соглашений Украиной

По словам Волкера, выполнению минских соглашений украинской стороной мешает оккупация "восточной части Украины" Россией и продолжение там боевых действий .
Обновлено в 12:50
Общество

В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Космос

Впервые в космосе с помощью CRISPR была отредактирована ДНК

Астронавты изучали, как работают механизмы восстановления ДНК в космосе, поэтому они разрезали нити генетического кода гриба в нескольких местах, чтобы имитировать радиационное повреждение.
Обновлено вчера в 05:32
Космос

Астрономы исследовали туманность пульсара ветра DA 495

Недавно группа астрономов под руководством Анны Кервер из Колумбийского университета повторно исследовала DA 495, используя новые рентгеновские данные из наблюдений, выполненных с помощью массива ядерно-спектроскопического телескопа (NuSTAR).
Обновлено вчера в 11:38
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
Хоккей

Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ

Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции

Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.
Обновлено в 21:18
Здоровье

Главный ветврач РФ предупредил об опасности молока

Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человеческого организма из-за возможного наличия в нем антибиотиков и вируса лейкоза.
Обновлено в 15:58
Политика

Посла Испании вызвали в МИД из-за высказываний министра о России

Посла Испании Фернандо Вальдеррама вызвали в российский МИД из-за того, что испанский и. о. министра иностранных дел Жозеп Боррель назвал Россию врагом.
Обновлено в 12:33
Политика

Нетрезвый депутат Рады устроил скандал в прямом эфире

Народного депутата Украины Игоря Мосийчука зрители телепрограммы заподозрили в появлении в прямом эфире в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес

Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Общество

Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11

Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство IANS со ссылкой на непальские власти.
Обновлено в 01:21
Происшествия

Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео

В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.
Обновлено в 04:03
Общество

ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму

Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 10:25
Игры

Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22

Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
Обновлено в 17:25
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