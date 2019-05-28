Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничествеВести.Ru 14:31

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.

с чего всё началось

В декабре 2017 года Мещанский суд Москвы признал экс-главу Росграницы виновным в мошенничестве и приговорил его к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей.

Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничестве

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