Происшествия
Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничествеВести.Ru 14:31
В декабре 2017 года Мещанский суд Москвы признал экс-главу Росграницы виновным в мошенничестве и приговорил его к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей.
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Тверской суд Москвы арестовал на два месяца в рамках нового уголовного дела бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова, осужденного ранее на девять лет колонии за мошенничество почти на 500 млн рублей при обустройстве госграницы. Об этом ТАСС сообщили в суде во вторник.ТАСС12:59
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