Происшествия
Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничествеВести.Ru 14:31
В декабре 2017 года Мещанский суд Москвы признал экс-главу Росграницы виновным в мошенничестве и приговорил его к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей.
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Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
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Экономика
Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге
В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
Обновлено в 06:51
Политика
Макрон назвал условие встречи в «нормандском формате»
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в "нормандском формате" с участием ФРГ, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия.
Обновлено в 16:58
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром
Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Авто
Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено в 12:12
Политика
Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества
Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о подготовке новой программы сотрудничества, которая даст толчок для развития страны.
Обновлено в 11:21
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Бывшему вице-премьеру Дагестана вынесен приговор по трем статьям
Обоим фигурантам дела назначено наказание в виде условного лишения свободы: Билалову — на 4,5 года, Кушиеву — на 3,5 года.
Обновлено в 14:19
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Здоровье
В британской больнице установили копию автобусной остановки — так врачи помогают людям, страдающим деменцией
Больница в британском графстве Эссекс установила в отделении неотложной помощи копию автобусной остановки, чтобы помочь пациентам, страдающим деменцией, привыкнуть к незнакомой обстановке.
Обновлено в 11:29
Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе
Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 15:04
Происшествия
На юге Москвы столкнулись пять автомобилей
В управлении ГИБДД по столичному региону проинформировали о столкновении пяти автомобилей на Варшавском шоссе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:54
Экономика
РЖД предложили повысить тарифы для металлургов
РЖД предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) повысить тарифы на перевозку железной руды и кокса минимум на 25%.
Обновлено в 13:07
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Здоровье
По новым правилам ОМС россиян «заставят» проходить диспансеризацию
28 мая вступили в силу новые правила: нас будут постоянно информировать о наших правах, а оказанную медпомощь — контролировать на каждом этапе.
Обновлено в 12:03
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Политика
Эксперт покинул студию «России 1» после спора о Саакашвили
В эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошел спор российского и украинского политологов Николая Платошкина и Александра Семченко.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Киев направил к границам ЛНР разведгруппу диверсантов ВСУ
Командование ВСУ направило в зону проведения так называемой "операции Объединенных сил" ("ООС") разведгруппу из 10 человек для проведения диверсий.
Обновлено в 08:09
Футбол
«Барселона» начала переговоры о возвращении Неймара из «ПСЖ»
«Барселона» и «ПСЖ» начали переговоры по поводу возвращения Неймара в «Барсу».
Обновлено в 14:13
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45