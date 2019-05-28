Происшествия

Экс-глава Росграницы арестован по новому делу о мошенничествеВести.Ru 14:31

В декабре 2017 года Мещанский суд Москвы признал экс-главу Росграницы виновным в мошенничестве и приговорил его к девяти годам колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Осужденный экс-глава Росграницы Безделов арестован по новому делу о мошенничестве

Интерфакс14:02

Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова

Коммерсантъ13:45

Осужденного экс-главу Росграницы обвиняют в мошенничестве на 49 млн

РЕН ТВ12:19

Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве экс-главу Росграницы

РБК13:08

Экс-главу Росграницы арестовали по новому делу

Газета.Ru13:42

Суд отправил в СИЗО экс-главу Росграницы Безделова

РИА Новости13:31

Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому делу

ТАСС12:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:49, Ашберн
Музыка

Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star

Обновлено в 13:42
Экономика

Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге

В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
Обновлено в 06:51
Политика

Макрон назвал условие встречи в «нормандском формате»

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в "нормандском формате" с участием ФРГ, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия.
Обновлено в 16:58
Музыка

Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром

Новый клип рок-группы «Ленинград» появился в Сети. Ролик доступен на официальном YouTube-канале музыкантов.
Обновлено в 11:18
Футбол

Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Обновлено в 08:09
Авто

Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7

Обновлено в 12:12
Политика

Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества

Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о подготовке новой программы сотрудничества, которая даст толчок для развития страны.
Обновлено в 11:21
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено в 12:15
Гаджеты

Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi

Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Бывшему вице-премьеру Дагестана вынесен приговор по трем статьям

Обоим фигурантам дела назначено наказание в виде условного лишения свободы: Билалову — на 4,5 года, Кушиеву — на 3,5 года.
Обновлено в 14:19
Футбол

«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено в 16:45
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Здоровье

В британской больнице установили копию автобусной остановки — так врачи помогают людям, страдающим деменцией

Больница в британском графстве Эссекс установила в отделении неотложной помощи копию автобусной остановки, чтобы помочь пациентам, страдающим деменцией, привыкнуть к незнакомой обстановке.
Обновлено в 11:29
Футбол

СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе

Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 15:04
Происшествия

На юге Москвы столкнулись пять автомобилей

В управлении ГИБДД по столичному региону проинформировали о столкновении пяти автомобилей на Варшавском шоссе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:54
Экономика

РЖД предложили повысить тарифы для металлургов

РЖД предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) повысить тарифы на перевозку железной руды и кокса минимум на 25%.
Обновлено в 13:07
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Здоровье

По новым правилам ОМС россиян «заставят» проходить диспансеризацию

28 мая вступили в силу новые правила: нас будут постоянно информировать о наших правах, а оказанную медпомощь — контролировать на каждом этапе.
Обновлено в 12:03
Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Политика

Эксперт покинул студию «России 1» после спора о Саакашвили

В эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошел спор российского и украинского политологов Николая Платошкина и Александра Семченко.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие

Киев направил к границам ЛНР разведгруппу диверсантов ВСУ

Командование ВСУ направило в зону проведения так называемой "операции Объединенных сил" ("ООС") разведгруппу из 10 человек для проведения диверсий.
Обновлено в 08:09
Футбол

«Барселона» начала переговоры о возвращении Неймара из «ПСЖ»

«Барселона» и «ПСЖ» начали переговоры по поводу возвращения Неймара в «Барсу».
Обновлено в 14:13
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира

Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено в 17:36
Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное