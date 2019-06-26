Экономика
Экс-глава Росгеологии Панов стал первым вице-президентом ГазпромбанкаNews.ru 05:37
Бывший глава Росгеологии Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка. Об этом сообщил представитель кредитной организации.
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Роман Панов назначен на должность Первого Вице-Президента Газпромбанка и приступил к исполнению обязанностей. Как отметил представитель Банка, он будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки.Мосмонитор03:08
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:29, Вашингтон
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:29, Вашингтон
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Министр спорта России Павел Колобков подтвердил, что лимит на легионеров в ЧР изменен, в заявке футбольного клуба на сезон должно быть не более 8 иностранных игроков.
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Авто
Новый кросс-хэтч Kia XCeed представлен официально
Корейская компания Kia официально представила новый компактный кроссовер Kia XCeed, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Политика
Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран
Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.
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Происшествия
Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода
Городской суд Санкт-Петербурга принял решение сократить тюремного заключения лидеру тамбовской организованной преступной группы (ОПГ) Владимиру Барсукову (Кумарину) на полгода, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 17:19
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
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Армия и оружие
Боевики взорвали газопровод в Йемене
Неизвестные боевики устроили в среду вечером взрыв на газопроводе в провинции Шабва на юго-востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных властях.
Обновлено в 16:03
Авто
Ravon сертифицировал седан R3 для России
Вслед за хэтчбеком R2 компания заново сертифицировала в России седан R3.
Обновлено в 05:51
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Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
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В Приангарье начались подтопления в связи с паводком
В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.
Обновлено в 01:31
Футбол
Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии
«Ростов» обыграл «Спартак» в стартовой встрече товарищеского Кубка Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено в 16:11
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Общество
Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями
Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями Единственное, он переживает, как общество отнесется к этому.
Обновлено в 13:19
Политика
PDVSA подала иск в суд США, требуя вернуть контроль над Citgo
Совет директоров государственной нефтяной венесуэльской компании PDVSA подал иск в суд в штате Делавэр с требованием вернуть контроль над своей «дочкой» - американской компанией Citgo.
Обновлено в 14:46
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции из-за вывешенных флагов
Обновлено в 16:34
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Музыка
Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:33
Общество
В Петербурге три школьника набрали по 300 баллов на ЕГЭ
В Петербурге сразу три выпускника получили максимальную оценку при сдаче трех предметов на Едином государственном экзамене.
Обновлено в 15:15
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Политика
В РПЦ отреагировали на слова митрополита о смерти безбожников на войне
В Московском патриархате прокомментировали заявление белгородского митрополита о том, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали.
Обновлено вчера в 15:28
Музыка
Альбом Купера и Гаги стал самой продаваемой пластинкой в мире
Собранные в альбом саундтреки из фильма «Звезда родилась» (A Star is Born) продали тиражом в шесть миллионов копий по всему миру.
Обновлено в 11:15
Политика
ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия
Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.
Обновлено в 12:03
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями
В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Финансы
Российские банки в мае сократили выдачу ипотечных кредитов на 31%
Банки в мае 2019 года выдали ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 218,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
США хотят отреагировать на покупку у РФ С-400 Индией «как партнеры»
Власти США намерены отреагировать на продолжение закупок Индией военной техники у России "как партнеры".
Обновлено в 16:48
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Театры
Названа причина отказа Пласидо Доминго выйти на сцену Мариинки
В пресс-службе театра сообщили, что Доминго участвовал во всех репетициях спектакля, но перед самым выходом на сцену принял решение отказаться от участия в постановке из-за резкого ухудшения здоровья — знаменитый тенор частично потерял голос и не мог петь.
Обновлено в 16:31
Экономика
В России с начала года еда дорожала в 2,4 раза быстрее, чем в ЕС
С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной
В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В центре Энгельса горит ярмарка «Феникс». Хроника
Telegram-канал «Театр взрослого зрителя» опубликовал видео, на котором арендаторы рынка говорят губернатору, что тушение пожара проводится недостаточно оперативно.
Обновлено в 12:30