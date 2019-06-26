Экономика

Экс-глава Росгеологии Панов стал первым вице-президентом ГазпромбанкаNews.ru 05:37

Бывший глава Росгеологии Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка. Об этом сообщил представитель кредитной организации.
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Экс-руководитель Росгеологии Роман Панов назначен на должность Первого Вице-Президента Газпромбанка

Роман Панов назначен на должность Первого Вице-Президента Газпромбанка и приступил к исполнению обязанностей. Как отметил представитель Банка, он будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки.
Мосмонитор03:08

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Экс-глава Росгеологии Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

Интерфакс04:34

Бывший гендиректор «Росгеологии» назначен топ-менеджером Газпромбанка

Ведомости04:09

Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом Газпромбанка

РБК03:18

Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

Коммерсантъ03:46

Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен первым вице-президентом Газпромбанка

ТАСС03:21

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

РИА Новости03:47

Экс-руководитель Росгеологии Роман Панов назначен на должность Первого Вице-Президента Газпромбанка

Мосмонитор03:08
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:29, Вашингтон

Первым Вице-Президентом Газпромбанка стал экс-руководитель Росгеологии Роман Панов

НИА-Армения10:56
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 17:29, Вашингтон
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Как «Ростов» обыграл «Спартак» на турнире в Австрии

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PDVSA подала иск в суд США, требуя вернуть контроль над Citgo

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
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Экономика

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С января по май продукты питания в России подорожали на 4,1%, тогда как в Евросоюзе они подорожали на 1,7%, следует из данных Росстата.
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Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной

В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
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Происшествия

В центре Энгельса горит ярмарка «Феникс». Хроника

Telegram-канал «Театр взрослого зрителя» опубликовал видео, на котором арендаторы рынка говорят губернатору, что тушение пожара проводится недостаточно оперативно.
Обновлено в 12:30
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Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
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