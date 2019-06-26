Экономика
Экс-глава «Росгеологии» Панов назначен вице-президентом ГазпромбанкаПолитика Сегодня 04:07
В Газпромбанке отметили его опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в этой сфере. Напомним, Панова отправили в отставку в конце марта. 1 апреля Минприроды сообщило, что главой «Росгеологии» назначен экс-замминистра экономического развития, бывший глава ВЭБа Сергей Горьков.
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Роман Панов назначен на должность Первого Вице-Президента Газпромбанка и приступил к исполнению обязанностей. Как отметил представитель Банка, он будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки.Мосмонитор03:08
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