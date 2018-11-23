Общество

Экс-глава РЖД подал иск к «Новой газете» о защите чести
ТАСС
09:17

Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к "Новой газете". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева в пятницу.
ТАСС09:17
с чего всё началось
В середине октября представитель Якунина говорил, что экс-глава РЖД намерен подать в суд на «Новую газету», если издание не принесет извинения за материал
 «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД» и не удалит его.
РБК08:15

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Дипломат
Советский и российский дипломат, управленец, общественный деятель, приглашённый профессор-преподаватель ряда зарубежных университетов и высших школ. Действительный государственный советник I класса. В прошлом занимал посты заместителя министра транспорта Российской Федерации и путей сообщения Российской Федерации. Наиболее известен как президент ОАО «Российские железные дороги» в 2005-2015 годах.
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Российская компания
Российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования, значительной части подвижного состава и важнейший оператор российской сети железных дорог. Образовано в 2003 году на базе Министерства путей сообщения России.
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