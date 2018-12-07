Тверской суд Москвы заключил под стражу бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, задержанного по новому делу об особо крупном мошенничестве, сообщила в пятницу "Интерфаксу" представитель суда Светлана Максимова.

Экс-глава РАО Федотов снова арестован по делу о мошенничестве

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