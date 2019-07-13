Политика
Экс-глава «Правого сектора» одобрил обстрел канала «112 Украина»Известия 08:41
Бывший лидер националистической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) и ныне депутат Верховной рады Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина» в центре Киева.
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