Политика
Экс-глава «Правого сектора» одобрил обстрел канала «112 Украина»Известия 08:41
Бывший лидер националистической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) и ныне депутат Верховной рады Дмитрий Ярош поддержал обстрел из гранатомета здания телеканала «112 Украина» в центре Киева.
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Происшествия
Омбудсмен отметила улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабильное, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Зарема Чахкиева.
Обновлено в 09:23
Технологии
3D-художник показал, как могут выглядеть Fable 4 и Fallout 76 на Unreal Engine 4
Мозес Сентфлер, 3D-художник из CyberConnect2 Montreal, поделился видео, которое демонстрирует окружение из неанонсированной Fable 4, реализованное на движке Unreal Engine 4. В ролике показано создание уровня от самых основ до финального рендера.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
Обновлено в 08:31
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Общество
Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова
Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Украинский политолог оценил реакцию Путина на «игру» Зеленского
Российский политолог Михаил Погребинский рассказал, как лидер РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским смог свести на нет его «игру».
Обновлено в 05:31
Общество
Выборы в Мосгордуму: согласованы митинги 20 и 21 июля
Правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 10:36
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Нинидзе высказалась насчет романа с ушедшем от Собчак Виторганом
Актриса Нино Нинидзе прокомментировала слухи об отношениях с бывшим мужем Ксении Собчак Максимом Виторганом, передает "Пятый канал".
Обновлено 10 июля в 16:59
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Футбол
Матч Спартак - Сочи 13 июля: в стартовом составе хозяев будут Бакаев и Ломовицкий
В стартовом составе хозяев поля есть свои интересные детали. В воротах - Максименко, в полузащите появятся Джано и Зелимхан Бакаев.
Обновлено в 10:59
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика
Зеленский едет на границу с Крымом
В рамках визита глава соседнего государства планирует посетить пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.
Обновлено в 03:58
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 14 лет
Рейтинг «Единой России» опустился до 32,2% — это минимальное значение с 2006 года.
Обновлено вчера в 12:24
Общество
«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа
Активисты протестного движения «желтые жилеты» вышли на митинг на Северный вокзал французской столицы.
Обновлено в 10:56
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании 2019
В Великобритании проходит 10-й гоночный уик-энд в текущем сезоне "Формулы 1". Гонка 2019 года едва не стала последней для автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
В России разрабатывают новую модификацию истребителя Су-30СМ
В России ведется разработка новой модификации истребителя Су-30СМ. Об этом в субботу, 13 июля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в авиапромышленности.
Обновлено в 07:44
Экономика
ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нет
Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Происшествия
Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Наука
Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено в 06:59