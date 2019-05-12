Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском 17:37
Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
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