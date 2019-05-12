Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском вчера в 17:37

Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
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Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

RT на русскомвчера в 17:37

Украинский генерал заявил, что военные могут «вернуть» Донбасс за сутки

Комсомольская правдавчера в 18:24

Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки, заявил экс-глава ООС

РИА Новостивчера в 19:19

Экс-командующий ООС Украины назвал нужное для возврата Донбасса время

РБКвчера в 18:08

О возможности вернуть Донбасс за сутки заявили на Украине

Газета.Ru01:54

Украинский генерал-лейтенант: на захват Донбасса нужно меньше суток

URA.Ruвчера в 16:20

Бывший глава ООС: Украина способна вернуть Донбасс за сутки

Московский Комсомолецвчера в 15:56
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Общество

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Политика

Майк Помпео отменил визит в Москву

Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Транспорт

Движение в Благовещенском переулке перекроют с 14 по 19 мая

В Мамоновском переулке временно введут двухстороннее движение транспорта. Ориентироваться водителям помогут специальные информационные щиты.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра

Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета

Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.
Обновлено в 01:35
Авто

Премиум по-корейски: большой тест флагманcких седанов Kia и Genesis

Девять с половиной сантиметров дефицита колесной базы если и ощущаются, то не кажутся чем-то решающим.К тому же мéста под передним сиденьем здесь больше, можно пристроить ступни, чего нельзя сделать в Kia, – для пассажира выше 185 см это очень важный момент.
Обновлено в 01:21
Транспорт

Водители маршруток устроили забастовку в Новосибирске

Обновлено в 01:36
Общество

Красноярец потерял паспорт, чтобы не рассчитываться с долгами

Историю о потерянном паспорте придумал житель Богучанского района Красноярского края, чтобы не рассчитываться с долгами.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

Число жертв циклона «Фани» в Индии увеличилось до 64

Более 60 человек погибли из-за мощного циклона «Фани», который обрушился на индийский штат Орисса, передаёт агентство ANI.
Обновлено в 01:25
Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Технологии

Дело в трубе. Как самолеты и ракеты обретают форму

Прогнать через трубу Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) в 1918-м возглавил основоположник отечественной аэродинамики Николай Жуковский.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках

Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Кредиторы ЯТЭК пошли к поручителям

По мнению юристов, иск к поручителю вызван в том числе тем, что в отношении ЯТЭК до последнего времени действовала процедура наблюдения, которая позволяла кредиторам получить деньги только через долгое и сложное банкротство.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве

Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках

Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Общество

Москвичам предложили чипировать питомцев со скидкой

До конца июня цены на чипирование домашних животных в 26 столичных ветклиниках снизят на 20%.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Сквер, где построят храм святой Екатерины, огородили забором

Сквер у Театра драмы, где собираются построить Храм святой Екатерины, огорожен забором. На месте дежурят сотрудники Росгвардии.
Обновлено в 01:10
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье

Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета

Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика

Обнародован топ крупнейших омских налогоплательщиков среди банков

В своеобразной рейтинге отметились ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ. Также налоговики отметили высокую активность Центробанка.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре

Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Под Владимиром два человека погибли в ДТП из-за мыльного вещества

Из-за скользкого дорожного покрытия произошло три ДТП, жертвами которых стали два человека, еще девять — в том числе ребенок 2010 года рождения — получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

В Барнауле в ДТП с маршрутным автобусом пострадали три человека

Обновлено в 01:20
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

Обновлено вчера в 16:31
Здоровье

Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита

Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
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Сергей Иванович Наев
Украинский генерал-лейтенант
Украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и командир Объединенного оперативного штаба ВСУ.
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