Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском вчера в 17:37

Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.

Общество В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Политика Майк Помпео отменил визит в Москву Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.

Транспорт Движение в Благовещенском переулке перекроют с 14 по 19 мая В Мамоновском переулке временно введут двухстороннее движение транспорта. Ориентироваться водителям помогут специальные информационные щиты.

Происшествия В Якутске следователи проводят обыск в кабинете вице-мэра Следователи организовали обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Фёдорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги.

Происшествия В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.

Авто Премиум по-корейски: большой тест флагманcких седанов Kia и Genesis Девять с половиной сантиметров дефицита колесной базы если и ощущаются, то не кажутся чем-то решающим.К тому же мéста под передним сиденьем здесь больше, можно пристроить ступни, чего нельзя сделать в Kia, – для пассажира выше 185 см это очень важный момент.

Общество Красноярец потерял паспорт, чтобы не рассчитываться с долгами Историю о потерянном паспорте придумал житель Богучанского района Красноярского края, чтобы не рассчитываться с долгами.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Происшествия Число жертв циклона «Фани» в Индии увеличилось до 64 Более 60 человек погибли из-за мощного циклона «Фани», который обрушился на индийский штат Орисса, передаёт агентство ANI.

Политика Зеленского призвали присягнуть националистам Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.

Технологии Дело в трубе. Как самолеты и ракеты обретают форму Прогнать через трубу Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) в 1918-м возглавил основоположник отечественной аэродинамики Николай Жуковский.

Здоровье Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.

Происшествия Кредиторы ЯТЭК пошли к поручителям По мнению юристов, иск к поручителю вызван в том числе тем, что в отношении ЯТЭК до последнего времени действовала процедура наблюдения, которая позволяла кредиторам получить деньги только через долгое и сложное банкротство.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Общество Москвичам предложили чипировать питомцев со скидкой До конца июня цены на чипирование домашних животных в 26 столичных ветклиниках снизят на 20%.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Общество Сквер, где построят храм святой Екатерины, огородили забором Сквер у Театра драмы, где собираются построить Храм святой Екатерины, огорожен забором. На месте дежурят сотрудники Росгвардии.

Экономика В России перестали чеканить копейки В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Здоровье Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.

Экономика Обнародован топ крупнейших омских налогоплательщиков среди банков В своеобразной рейтинге отметились ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ. Также налоговики отметили высокую активность Центробанка.

Происшествия В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

Происшествия Под Владимиром два человека погибли в ДТП из-за мыльного вещества Из-за скользкого дорожного покрытия произошло три ДТП, жертвами которых стали два человека, еще девять — в том числе ребенок 2010 года рождения — получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.