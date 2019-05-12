Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском 17:37

Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
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Сергей Наев
Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться.
— Сергей Наев, украинский генерал-лейтенантГазета.Ru 15:31

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