Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском 17:37
Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
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Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться.
— Сергей Наев, украинский генерал-лейтенантГазета.Ru 15:31
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