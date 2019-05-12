Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском 17:37

Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
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Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки, заявил экс-глава ООС

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СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы

По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.
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Наука

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Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Лукашенко назвал потери Белоруссии от некачественной российской нефти

В результате поступления «грязной» нефти из России Белоруссия лишилась сотен миллионов долларов.
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Экономика

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На текущий момент в «ВТБ Форекс» располагают остатками на счетах в размере менее 400 тыс. руб. (среди клиентов с ненулевыми остатками, на 29 апреля) 77% клиентов.
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С 13 мая в Барнауле на три недели отключают горячую воду

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Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области ночью 12 мая, передает местное отделение МЧС.
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Общество

На крупнейшую подстанцию Благовещенска придет инновационное оборудование

На энергообъекте, который находится недалеко от города — на Новотроицком шоссе, 6, началась масштабная реконструкция оборудования напряжением 35 кВ. Там, где обычно только трещит высоковольтное оборудование, шумит тяжелая техника — идет демонтаж старого открытого распредустройста (ОРУ).
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Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.
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Шоу-бизнес

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У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
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На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
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Эксперты назвали худшие модели авто в РФ

Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
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Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

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Украинский генерал-лейтенант
Украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и командир Объединенного оперативного штаба ВСУ.
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