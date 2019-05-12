Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском 17:37

Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Происшествия СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы По версии следствия, застройщики передавали взятки Наумову, что долгое время позволяло им избегать проверок со стороны подрядчика строительства в лице управления капитального строительства спецслужбы.

Футбол «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1 Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, передает «РИА Новости» в воскресенье, 12 мая.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Происшествия Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Политика Лукашенко назвал потери Белоруссии от некачественной российской нефти В результате поступления «грязной» нефти из России Белоруссия лишилась сотен миллионов долларов.

Экономика Клиентам форекса грозит дисквалификация На текущий момент в «ВТБ Форекс» располагают остатками на счетах в размере менее 400 тыс. руб. (среди клиентов с ненулевыми остатками, на 29 апреля) 77% клиентов.

Происшествия В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области ночью 12 мая, передает местное отделение МЧС.

Общество На крупнейшую подстанцию Благовещенска придет инновационное оборудование На энергообъекте, который находится недалеко от города — на Новотроицком шоссе, 6, началась масштабная реконструкция оборудования напряжением 35 кВ. Там, где обычно только трещит высоковольтное оборудование, шумит тяжелая техника — идет демонтаж старого открытого распредустройста (ОРУ).

Авто Дилеры ожидают отмашки продаж нового Suzuki Jimny Грядущей осенью в России стартуют продажи абсолютно нового Suzuki Jimny.

Происшествия У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.

Общество Названа зарплата преподавателей вузов и ученых в Забайкалье Стала известна средняя зарплата преподавателей организаций высшего профессионального образования и научных сотрудников Забайкалья за первый квартал текущего года.

Общество Россиянам напомнили о следующих длинных выходных "Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.

Авто Эксперты назвали худшие модели авто в РФ Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Общество Повседневные расходы россиян упали почти на 8% «Общие повседневные расходы россиян в апреле после традиционного мартовского всплеска опять пошли на убыль, похудев сразу на 7,7% относительно первого весеннего месяца», — приводит РИА «Новости» цитату из исследования.