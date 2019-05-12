Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском 17:37

Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
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Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки, заявил экс-глава ООС

РИА Новости19:19

Экс-командующий ООС Украины назвал нужное для возврата Донбасса время

РБК18:08

Как вернуть Донбасс за сутки, рассказали в Киеве

Газета.Ru15:31

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

RT на русском17:37

На Украине заявили о готовности вернуть Донбасс за сутки

Телеканал 360°17:01

Бывший глава ООС: Украина способна вернуть Донбасс за сутки

Московский Комсомолец15:56

В Киеве заявили о готовности вернуть Донбасс за одни сутки

Известия18:06
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Космос

Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»

Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Экономика

В России могут создать единый реестр туристических агентств

В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

Военные ВСУ убили своего командира

Обновлено в 03:49
Происшествия

Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено в 18:53
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Экономика

Спрос на загородную недвижимость начал расти

После достаточно длительного затишья спрос на загородную недвижимость в России начал расти, считают в «Авито Недвижимость».
Обновлено в 12:48
Происшествия

Трех человек нашли убитыми из арбалетов в немецком пансионате

В одной из гостиниц были найдены тела двух женщин и мужчины. Они заселились в пансионат за день до того, как их убили.
Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова вышла замуж

Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
Обновлено вчера в 14:00
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Вспании и вернул себе лидерство в чемпионате.
Обновлено в 10:54
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов объявят в Литве, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики.
Обновлено в 19:16
Хоккей

«Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии

"Бостон" выиграл у "Каролины" (6:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

Обновлено в 09:59
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Политика

Советник Зеленского заявил о неизменности курса на войну с Россией

В эфире телеканала «Громадське ТВ» Апаршин в очередной раз заявил о том, что Украина ведёт войну с Россией.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Украина рассекретила документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 15:58
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Политика

Во Франции попросили прекратить «антироссийскую истерию»

Глава французской левой партии Жан-Люк Меланшон попросил ЕС ослабить давление на Россию и прекратить "антироссийскую истерию".
Обновлено в 21:21
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Футбол

Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

Обновлено в 12:47
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Политика

В Киеве призвали Зеленского «публично присягнуть» националистам

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что избранный президент Владимир Зеленский начнет резко терять поддержку украинцев после вступления в должность.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Космос

NASA планирует сбить астероид с орбиты

Обновлено вчера в 06:52
Экономика

Клиентам форекса грозит дисквалификация

На текущий момент в «ВТБ Форекс» располагают остатками на счетах в размере менее 400 тыс. руб. (среди клиентов с ненулевыми остатками, на 29 апреля) 77% клиентов.
Обновлено в 17:57
Гаджеты

Недорогой смартфон Huawei с 5G появится к концу следующего года

Если верить источнику, доступные смартфоны среднего класса с модемом 5G у Huawei появятся к концу следующего года.
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Здоровье

Названы пять неочевидных признаков диабета

Специалисты назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина.
Обновлено в 10:02
Политика

У администрации президента задержали проводящего голодовку майора

Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
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Сергей Иванович Наев
Украинский генерал-лейтенант
Украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и командир Объединенного оперативного штаба ВСУ.
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