Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском 17:37

Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

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