Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском вчера в 17:37
Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
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Экономика
«Автодор» не построил в 2018 году половину запланированных дорог
Госкомпания «Российские автомобильные автодороги» (Автодор) не завершила работы по строительству и реконструкции 317,7 км дорог, что составляет 54,9% от планового показателя 2018 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Обновлено в 08:56
Политика
В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву
Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:06
Политика
Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев".
Обновлено в 08:26
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Объём военно-технического сотрудничества РФ и Белоруссии превысил $1 млрд
Объём сотрудничества «Рособоронэкспорта» с белорусскими организациями военно-промышленного комплекса с 2001 года превысил $1 млрд (более 65 млрд рублей по текущему курсу), заявил генеральный директор компании Александр Михеев.
Обновлено в 08:20
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Общество
Русская авиарулетка
Чудовищная катастрофа в Шереметьеве, произошедшая с самолётом Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41(!) человек, зеркально отразила главные беды и болячки нашего общества – коррупцию, безответственность, непрофессионализм, наплевательское отношение к человеческой жизни.
Обновлено вчера в 16:08
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
В Роструде напомнили о следующих длинных выходных
Следующие и последние в текущем году длинные выходные в России выпали на ноябрь. Об этом сообщили в Роструде, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:58
Гаджеты
Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС
Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено 11 мая в 10:59
Политика
В Госдуме предложили учредить новый День Победы
Группа депутатов Госдумы от КПРФ предложила отдельно праздновать День Победы над милитаристской Японией в 1945 году.
Обновлено в 08:42
Экономика
Насколько чувствительны мировые рынки к торговой войне
Обе экономики пострадали от торговых трений в прошлом году, и учитывая текущее замедление роста мирового ВВП, полномасштабная торговая война может иметь разрушительные последствия.
Обновлено в 06:40
Происшествия
СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке
Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.
Обновлено в 08:44
Футбол
«Спартак» откажется от аренды Промеса
Согласно информации источника, "Спартак" намеревался взять в аренду полузащитника "Севильи" Квинси Промеса, однако из-за смены руководства сейчас такая возможность не рассматривается.
Обновлено в 07:54
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Футбол
Арустамян сообщил о новом генеральном директоре «Спартака»
Обновлено в 09:31
Политика
Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Политика
Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию
Обновлено в 08:46
Общество
Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких
Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Здоровье
Из кода маркировки лекарств решено убрать часть информации
На встрече с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами обсуждался вопрос финального состава кода маркировки в целях унификации.
Обновлено в 08:58
Политика
На майские праздники в Крым въехало более 100 тысяч человек с Украины
С 1 по 12 мая границу Украины с Крымом пересекло более 102,3 тысяч человек - граждан Украины, Беларуси, США, Германии, Турции и других зарубежных стран.
Обновлено в 07:05
Общество
Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля
Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.
Обновлено в 08:23
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Политика
Украина заявила об «ограниченных возможностях» выданных в Донбассе российских паспортов
Гуцуляк утверждает, что недовольство связано с тем, что выданные по упрощенной схеме документы будут иметь отметку об "ограниченных возможностях" и будут действительны только на территории Ростовской области.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Яна Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»
В личном микроблоге 44-летняя супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала о нескольких вещах, которые сумели удивить ее больше всего в этом году.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
В Севастополе отмечают День Черноморского флота России
В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Футбол
Рассказов: надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов
Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов.
Обновлено в 02:44