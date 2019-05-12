Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском вчера в 17:37

Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ДНР назвали заявление экс-главы ООС о возвращении Донбасса самопиаром

РИА Новости08:31

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Газета.Ru02:26

В Госдуме усомнились в способности Киева «взять» Донбасс за сутки

Известия07:01

Советник главы ЛНР Родион Мирошник: Украинских генералов и политиков ждет трибунал, а они друг другу ордена раздают

Комсомольская правда05:30

Клинцевич сравнил заявление Киева о возвращении Донбасса за сутки с ошибкой немцев в 1941 году

Телеканал 360°05:45

На Украине заявили о возможности захватить Донбасс менее чем за сутки

RT на русском08:15

Экс-командующий ООС Украины назвал нужное для возврата Донбасса время

РБКвчера в 18:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Экономика

«Автодор» не построил в 2018 году половину запланированных дорог

Госкомпания «Российские автомобильные автодороги» (Автодор) не завершила работы по строительству и реконструкции 317,7 км дорог, что составляет 54,9% от планового показателя 2018 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты.
Обновлено в 08:56
Политика

В МИД России прокомментировали отмену визита Помпео в Москву

Отмена «московской части» визита государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в Россию связана с изменениями в его графике, встречи в «полном объеме» состоятся в Сочи, заявил 13 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 05:06
Политика

Путин прилетел в Казань, где посетит авиастроительный завод

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит авиационный завод имени Горбунова - филиал ПАО "Туполев".
Обновлено в 08:26
Политика

Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Объём военно-технического сотрудничества РФ и Белоруссии превысил $1 млрд

Объём сотрудничества «Рособоронэкспорта» с белорусскими организациями военно-промышленного комплекса с 2001 года превысил $1 млрд (более 65 млрд рублей по текущему курсу), заявил генеральный директор компании Александр Михеев.
Обновлено в 08:20
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Общество

Русская авиарулетка

Чудовищная катастрофа в Шереметьеве, произошедшая с самолётом Sukhoi Superjet 100, в результате которой погиб 41(!) человек, зеркально отразила главные беды и болячки нашего общества – коррупцию, безответственность, непрофессионализм, наплевательское отношение к человеческой жизни.
Обновлено вчера в 16:08
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

В Роструде напомнили о следующих длинных выходных

Следующие и последние в текущем году длинные выходные в России выпали на ноябрь. Об этом сообщили в Роструде, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:58
Гаджеты

Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС

Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено 11 мая в 10:59
Политика

В Госдуме предложили учредить новый День Победы

Группа депутатов Госдумы от КПРФ предложила отдельно праздновать День Победы над милитаристской Японией в 1945 году.
Обновлено в 08:42
Экономика

Насколько чувствительны мировые рынки к торговой войне

Обе экономики пострадали от торговых трений в прошлом году, и учитывая текущее замедление роста мирового ВВП, полномасштабная торговая война может иметь разрушительные последствия.
Обновлено в 06:40
Происшествия

СКР проверит краснодарскую судью после участия в драке

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит проверку по факту инцидента с участием судьи Динского районного суда Светланы Дубовик, сообщила помощник руководителя управления Элла Тюкова.
Обновлено в 08:44
Футбол

«Спартак» откажется от аренды Промеса

Согласно информации источника, "Спартак" намеревался взять в аренду полузащитника "Севильи" Квинси Промеса, однако из-за смены руководства сейчас такая возможность не рассматривается.
Обновлено в 07:54
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Футбол

Арустамян сообщил о новом генеральном директоре «Спартака»

Обновлено в 09:31
Политика

Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Политика

Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию

Обновлено в 08:46
Общество

Охлопков внес представление Куйвашеву из-за Глацких

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства при финансировании программ по поддержке молодежи, когда департамент молодежной политики правительства Среднего Урала возглавляла Ольга Глацких.
Обновлено в 07:16
Здоровье

Из кода маркировки лекарств решено убрать часть информации

На встрече с производителями, ритейлерами и дистрибьюторами обсуждался вопрос финального состава кода маркировки в целях унификации.
Обновлено в 08:58
Политика

На майские праздники в Крым въехало более 100 тысяч человек с Украины

С 1 по 12 мая границу Украины с Крымом пересекло более 102,3 тысяч человек - граждан Украины, Беларуси, США, Германии, Турции и других зарубежных стран.
Обновлено в 07:05
Общество

Зверев отреагировал на штраф из-за пикета у стен Кремля

Стилиста оштрафовали за нарушение правил проведения одиночного пикета, который он устроил в начале марта у Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Обновлено в 02:55
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала новый рейтинг самых угоняемых в России моделей автомашин.
Обновлено в 08:23
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Политика

Украина заявила об «ограниченных возможностях» выданных в Донбассе российских паспортов

Гуцуляк утверждает, что недовольство связано с тем, что выданные по упрощенной схеме документы будут иметь отметку об "ограниченных возможностях" и будут действительны только на территории Ростовской области.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Яна Рудковская на майских праздниках пересмотрела шестой сезон шоу «Голос. Дети»

В личном микроблоге 44-летняя супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказала о нескольких вещах, которые сумели удивить ее больше всего в этом году.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

В Севастополе отмечают День Черноморского флота России

В Севастополе сегодня проходят праздничные мероприятия по случаю 236-й годовщины создания Черноморского флота России.
Обновлено в 07:36
Футбол

Рассказов: надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов

Надеюсь, что к началу следующего сезона буду готов.
Обновлено в 02:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Иванович Наев
Украинский генерал-лейтенант
Украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и командир Объединенного оперативного штаба ВСУ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное