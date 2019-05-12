Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском вчера в 17:37
Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
Читать в источнике
Оценить639
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Госдума рассмотрит законопроект о «пьяных» ДТП с жертвами
Речь о поправках в Уголовный кодекс РФ, которые резко и серьезно усиливают ответственность за ДТП с жертвами, которые совершили водители в состоянии опьянения, сказал Исаев.
Обновлено в 07:25
Футбол
Алексис извинился перед болельщиками «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес после домашнего матча 38-го тура чемпионата Англии с «Кардифф Сити» (0:2) в социальной сети извинился перед болельщиками за поражение.
Обновлено в 05:39
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Музыка
Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»
Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Политика
Путину показали Ту-214 и модернизированные Ту-160 и Ту-22
Владимир Путин в Казани на аэродроме завода имени Горбунова осмотрел образцы авиатехники, в том числе модернизированные Ту-160, Ту-22, Ту-95МС.
Обновлено в 09:21
Музыка
Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос»
Известный российский музыкант и шоу-мен, лидер группировки «Ленинград», призвал спокойнее относиться к шумихе вокруг детского музыкального конкурса на первом канале.
Обновлено в 10:17
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Авто
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
Обновлено в 00:15
Хоккей
Россия — Чехия 1:0 (2-й период)
Опубликован состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2019 против Чехии.
Обновлено в 09:17
Музыка
Шнуров пожелал Лазареву удачи на «Евровидении»
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пожелал певцу Сергею Лазареву удачи на международном конкурсе "Евровидение".
Обновлено в 09:06
Культура
Александр Цыпкин стал лицом бренда S.T. Dupont в России
Объявляя послом бренда в России писателя Александра Цыпкина, компания S.T. Dupont заявляет о любви к современной прозе в духе новейшего времени, сохраняющей традиции русской литературы, пронесенные через поколения.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Каменском районе объявили траур
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Политика
Стало известно, когда Рада назначит дату инаугурации Зеленского
Спикер украинского парламента рассказал, что Рада планирует назначить дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на текущей пленарной неделе, которая пройдет 14-17 мая.
Обновлено в 05:45
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Политика
В Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области
«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляка.
Обновлено в 09:24
Общество
Голикова высказалась против сокращения майских праздников
Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников.
Обновлено в 08:56
Политика
Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов
Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Общество
В регионе усилилась протестная активность
«Институт региональной экспертизы» подготовил рейтинг протестной активности в регионах РФ. Исследуемый период — апрель 2019 года.
Обновлено в 10:22
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Авто
Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам
Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20