Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском вчера в 17:37
Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
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Футбол
Тренер «Челси» высказался об упущенном чемпионстве «Ливерпуля»
Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри поддержал коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:18
Политика
В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов
В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа
Швеция вновь открыла дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого в этой стране подозревают в изнасиловании, сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру этой страны.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
Усевшись с началом урока на место учителя, подросток взял одноклассников в заложники.
Обновлено в 05:47
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Футбол
Ракитич объяснил поездку в Севилью после поражения от «Ливерпуля»
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич объяснил, почему летал в Севилью после поражения от «Ливерпуля» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов (0:4) и вылет из турнира.
Обновлено в 02:30
Транспорт
В Екатеринбурге утвердили новые тарифы проездных
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил тарифы электронных проездных билетов, которые будут действовать после повышения стоимости проезда в метро.
Обновлено в 01:26
Авто
BMW превратила i8 Roadster в машину безопасности для Formula E
Построенный на базе стандартного BMW i8 Roadster, представленного в ноябре 2017 года, вариант для гонок отличается уменьшенным по высоте лобовым стеклом, пониженным на 15 мм центром тяжести, карбон-керамическими тормозами, сертифицированной Международной автофедерацией FIA дугой безопасности, а также новым передним сплиттером и массивным задним антикрылом.
Обновлено в 06:21
Транспорт
Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах
В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
Обновлено в 02:41
Экономика
Подсчитаны убытки России от «грязной» нефти
Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России может составить от 271,3 миллиона до 435,3 миллиона долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Красноярском крае пьяный отец убил 8-месячную дочь
По информации краевого СК, 3 мая 28-летний житель села Знаменка, ранее судимый за хранение наркотиков, остался дома с 8-месячной дочерью.
Обновлено в 04:20
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Районный суд Киева рассмотрит административное дело против Зеленского
Оболонский районный суд Киева рассмотрит административное дело против избранного президента Укарины Владимира Зеленского в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:00
Политика
Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Происшествия
«Азимут» объяснил задержку двух рейсов SSJ-100
Задержка двух рейсов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» из Краснодара в Челябинск и из Новосибирска в Ростов-на-Дону произошла из-за технических причин, сообщили «360» в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 04:36
Футбол
«Ливерпуль» занял первое место среди команд АПЛ по числу призовых
Были опубликованы суммы призовых, которые получили команды Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2018/19, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:26
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
В Южном Тушино построят жилой дом по программе реновации
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Обновлено в 05:12
Общество
Кокорина могут отправить в брянскую колонию
Обновлено в 00:01
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Общество
В Москве дожди сменятся солнечными холодами
Как рассказала специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк, в первой половине недели пройдут кратковременные дожди и грозы .
Обновлено в 04:05
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии
"Бостон" лидирует в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч состоится на площадке "ураганов".
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья
В результате десяти выстрелов огнестрельные ранения дробью получили семь человек, в том числе двое детей 2009 и 2015 годов рождения.
Обновлено в 05:42
Общество
Правила получения детских пособий упростили в России
Поправки в закон об упрощении правил получения детских пособий на территории Российской Федерации вступили в силу 12 мая.
Обновлено вчера в 03:22
Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Обновлено вчера в 14:29
Общество
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы
Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер понедельника и вторник из-за сильных дождей, грозы, града и ветра до 22 метров в секунду, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 06:12
Здоровье
В Подмосковье на 8% снизилась смертность от онкологии
Количество смертей от онкологических заболеваний снизилось в Московской области на 8% в первом квартале 2019 года, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 05:36