Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском вчера в 17:37

Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
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Эксперт оценил слова экс-главы ООС о возвращении Донбасса за сутки

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Эксперт оценил заявление экс-главы ООС о возвращении Донбасса за сутки

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Бывший глава ООС: Украина способна вернуть Донбасс за сутки

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Экс-командующий ООС Украины назвал нужное для возврата Донбасса время

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Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Газета.Ru02:26
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Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
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В пансионате в Германии трех человек застрелили из арбалета

На следующий день горничная нашла постояльцев в их номере убитыми. На месте преступления были обнаружены два арбалета.
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Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
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Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира

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Речь идет о флагмане Mi 9 SE 2, стоимость которого теперь сравнялась с Mi 8. Разница в цене гаджетов составляет всего восемь долларов, в связи с чем покупатель может выбрать сразу между двумя устройствами.
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SSJ 100 не смог вылететь из Краснодара по техническим причинам

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
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Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
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Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
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Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
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Здоровье

Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита

Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Авто

Volkswagen разработает новый бюджетный кроссовер на базе Polo

Как сообщает индийское издание Autocar, новый бюджетный кроссовер станет глобальной моделью, а в его основу ляжет платформа MQB A0, на которой основывается новое поколение Polo.
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Технологии

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Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
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Экономика

СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом

Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Обновлено в 03:15
Экономика

Стоимость окрошки за год выросла на 9%

Стоимость окрошки для россиян за год выросла на 9% и составляет 420 рублей.
Обновлено вчера в 23:52
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

В свою очередь курс евро подрос на 32 копейки – до 73,46 рубля.
Обновлено в 03:16
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Украина передала США образцы системы С-300

Украинские военные могли передать американской стороне образцы зенитно-ракетных комплексов С-300ПТ, заявляет главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Обновлено вчера в 22:14
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Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»

Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Общество

Аман Тулеев: Не жалею, что ушел с поста губернатора

В понедельник, 13 мая, экс-губернатору Кузбасса Аману Тулееву исполнилось 75 лет.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Экономика

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2

ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо

Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
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Происшествия

Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
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Ксения Собчак рассказала, как сильно скучает по сыну в разлуке

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Политика

В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов

Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27
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Украинский генерал-лейтенант
Украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и командир Объединенного оперативного штаба ВСУ.
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