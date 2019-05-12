Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском вчера в 17:37
Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
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Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В пансионате в Германии трех человек застрелили из арбалета
На следующий день горничная нашла постояльцев в их номере убитыми. На месте преступления были обнаружены два арбалета.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира
Обновлено вчера в 03:02
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на флагманы Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE
Речь идет о флагмане Mi 9 SE 2, стоимость которого теперь сравнялась с Mi 8. Разница в цене гаджетов составляет всего восемь долларов, в связи с чем покупатель может выбрать сразу между двумя устройствами.
Обновлено в 00:28
Экономика
Трое россиян вошли в топ-10 богатейших людей Великобритании
В десятку богатейших людей Соединенного Королевства вошли трое россиян.
Обновлено вчера в 01:29
Политика
В МИД внесли ясность в сообщения об отмене визита Помпео
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что глава Госдепа США Майк Помпео приедет в Сочи для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая.
Обновлено в 02:52
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих после майских длинных выходных
«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства», — сказали в пресс-службе.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Обыски начались в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Более 1,7 млн россиян сделали прививки против клещевого энцефалита
Более 1,7 млн жителей России сделали прививки против клещевого энцефалита с начала года, планируется привить еще 3,1 млн человек.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Volkswagen разработает новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Как сообщает индийское издание Autocar, новый бюджетный кроссовер станет глобальной моделью, а в его основу ляжет платформа MQB A0, на которой основывается новое поколение Polo.
Обновлено в 02:00
Технологии
«ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» запустит сервис по продаже аудиокниг. По информации источников РБК, партнером проекта выступает ООО «Библио».
Обновлено в 02:09
Экономика
СМИ предупредили о возможных перебоях с поставками молока этим летом
Как рассказали изданию предприниматели, внедрение новой системы угрожает перебоями с поставками молочной продукции в федеральные сети и полной остановкой поставок в несетевые магазины.
Обновлено в 03:15
Экономика
Стоимость окрошки за год выросла на 9%
Стоимость окрошки для россиян за год выросла на 9% и составляет 420 рублей.
Обновлено вчера в 23:52
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
В свою очередь курс евро подрос на 32 копейки – до 73,46 рубля.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Украина передала США образцы системы С-300
Украинские военные могли передать американской стороне образцы зенитно-ракетных комплексов С-300ПТ, заявляет главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Обновлено вчера в 22:14
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Аман Тулеев: Не жалею, что ушел с поста губернатора
В понедельник, 13 мая, экс-губернатору Кузбасса Аману Тулееву исполнилось 75 лет.
Обновлено в 01:13
Экономика
ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2
ОАО РЖД предложено перебросить 80 млрд руб. на СШХ-2 Железная дорога Бованенково—Сабетта (Северный широтный ход-2) может быть частично профинансирована за счет переброски 80 млрд руб. с инвестпрограммы ОАО РЖД, касающейся реконструкции Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Политика
Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась
Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов
Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала, как сильно скучает по сыну в разлуке
Ксения Собчак путешествует по Европе. В это время ее сын – двухлетний Платон отдыхал с отцом, актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 02:46
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Политика
В Индонезии около 500 сотрудников избиркомов скончались после выборов
Более двух с половиной тысяч сотрудников индонезийского избиркома попали в больницы и четыреста девяносто шесть сотрудников умерли после подсчета голосов на выборах в стране, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 22:27