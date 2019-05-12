Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском вчера в 17:37
Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
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Посреди чернобыльского Рыжего леса беспилотники нашли опасные участки
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Сербия намерена оставаться самостоятельной страной, поэтому пока президентом страны является Александар Вучич, Белград не вступит ни в какие военные блоки.
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Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
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Обновлено в 05:56
Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
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Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Общество
Суд в Москве признал законным штраф Twitter
Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию о локализации персональных данных российских пользователей микроблога на территории России.
Обновлено в 07:21
Происшествия
СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
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РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Экономика
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Обновлено вчера в 22:20
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Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги
"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
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Гаджеты
Apple начала выдавать свои банковские карты
Американская корпорация Apple начала внедрять свои первые банковские карты. Пока Apple Card получили только сотрудники компании.
Обновлено в 06:54
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По Санкт-Петербургу прокатилась волна сообщений о минировании
В комментариях высказали предположение, что эвакуация может быть учебной. 6 мая волна сообщений о минировании прокатилась по Москве.
Обновлено в 06:50
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельник
Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
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Происшествия
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После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
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Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей
Столичные власти прогнозируют увеличение средней зарплат в Москве через 5-6 лет до 120-135 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
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Обновлено в 04:35
Происшествия
В деле экс-главы тюменского УФНС оказался замешан «Антипинский НПЗ»
Тамара Зыкова назвала компанию, временно перечислившую в бюджет 600 миллионов Компанией, которая помогла экс-главе УФНС по Тюменской области Тамаре Зыковой отчитаться о несуществующих объемах налоговых поступлений в бюджет, оказался "Антипинский НПЗ".
Обновлено в 04:37
Транспорт
Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина
Обновлено вчера в 21:35