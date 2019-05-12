Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском вчера в 17:37

Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
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В Госдуме оценили слова экс-главы ООС о возвращении Донбасса за сутки

RT на русском07:48

Эксперт оценил заявление экс-главы ООС о возвращении Донбасса за сутки

РИА Новости02:44

Советник главы ЛНР Родион Мирошник: Украинских генералов и политиков ждет трибунал, а они друг другу ордена раздают

Комсомольская правда05:30

Клинцевич сравнил заявление Киева о возвращении Донбасса за сутки с ошибкой немцев в 1941 году

Телеканал 360°05:45

В Госдуме усомнились в способности Киева «взять» Донбасс за сутки

Известия07:01

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Газета.Ru02:26

Экс-командующий ООС Украины назвал нужное для возврата Донбасса время

РБКвчера в 18:08
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Наука

Посреди чернобыльского Рыжего леса беспилотники нашли опасные участки

Британские ученые решили составить радиационную карту местности в районе Рыжего леса при помощи беспилотников самолетного типа.
Обновлено 10 мая в 12:04
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

Обновлено в 05:42
Наука

Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал

Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
Обновлено в 07:00
Политика

Министр обороны Сербии: при Вучиче республика не станет членом НАТО

Сербия намерена оставаться самостоятельной страной, поэтому пока президентом страны является Александар Вучич, Белград не вступит ни в какие военные блоки.
Обновлено в 07:51
Происшествия

На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки

Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:49
Общество

Татарстанцев шокировало обмеление Волги и Камы

Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
Обновлено в 04:57
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает на этой неделе до 32 рублей

Проезд в автобусе, трамвае и троллейбусе Екатеринбурга останется прежним — 28 рублей.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Наука

Жизнь после войны

Эксперты уверяют, что планета вновь оказалась в ситуации, когда вероятность глобальной войны велика как никогда.
Обновлено 10 мая в 05:51
Авто

Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»

Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Политика

Зеленского вызвали в суд в рамках административного дела

Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в Оболонский районный суд Киева в рамках рассмотрения административного дела.
Обновлено в 05:56
Политика

Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Общество

Суд в Москве признал законным штраф Twitter

Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию о локализации персональных данных российских пользователей микроблога на территории России.
Обновлено в 07:21
Происшествия

СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Авто

Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам

Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Гаджеты

Apple начала выдавать свои банковские карты

Американская корпорация Apple начала внедрять свои первые банковские карты. Пока Apple Card получили только сотрудники компании.
Обновлено в 06:54
Происшествия

По Санкт-Петербургу прокатилась волна сообщений о минировании

В комментариях высказали предположение, что эвакуация может быть учебной. 6 мая волна сообщений о минировании прокатилась по Москве.
Обновлено в 06:50
Финансы

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
Обновлено в 04:50
Общество

Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов

После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
Обновлено в 05:24
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Экономика

Москвичам пообещали среднюю зарплату в 135 тысяч рублей

Столичные власти прогнозируют увеличение средней зарплат в Москве через 5-6 лет до 120-135 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные департамента экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В деле экс-главы тюменского УФНС оказался замешан «Антипинский НПЗ»

Тамара Зыкова назвала компанию, временно перечислившую в бюджет 600 миллионов Компанией, которая помогла экс-главе УФНС по Тюменской области Тамаре Зыковой отчитаться о несуществующих объемах налоговых поступлений в бюджет, оказался "Антипинский НПЗ".
Обновлено в 04:37
Транспорт

Китайские авиакомпании начали тестовые полеты в новом аэропорту Пекина

Обновлено вчера в 21:35
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Сергей Иванович Наев
Украинский генерал-лейтенант
Украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и командир Объединенного оперативного штаба ВСУ.
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