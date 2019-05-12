Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за суткиRT на русском вчера в 17:37

Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
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Экс-командующий ООС Украины назвал нужное для возврата Донбасса время

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Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.
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Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

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Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
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Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
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Голикова высказалась против сокращения майских праздников

Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников.
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Энергетика

«Роснефть» предоставит информацию о последствиях инцидента с «Дружбой»

"Роснефть" планирует в ближайшие недели предоставить информацию о последствиях для компании, вызванных инцидентом с загрязненной нефтью.
Обновлено в 11:06
Общество

Вторые вестибюли «Василеостровской» и «Балтийской» откроют в 2025 году

Обновлено в 12:20
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

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Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам апреля

Самым продаваемым кроссовером в России в апреле 2019 года стала модель Hyundai Creta — было реализовано 6123 автомобиля, что на 3% выше показателя годичной давности.
Обновлено в 11:08
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Депутат Василий Власов обратился к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в самолетах.
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Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
Обновлено вчера в 11:09
Политика

Порошенко рассчитывает на скорейшую инаугурацию Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:11
Энергетика

Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении

Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Кино

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
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Собчак высказалась о причинах смерти Доренко

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В Ярославле эвакуируют вокзалы и ТЦ из-за сообщений о минировании

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Шоу-бизнес

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Кино

Hells Bells: вышла предпоследняя серия «Игры престолов»

В самом начале нынешнего, пятого эпизода, вышедшего в это воскресенье, "Паук" лорд Варис, босс шептунов (шпионов), с порога суть задает ему тон, напоминая, что на предмет генофонда у Таргариенов, к Дому которых принадлежит Дейенерис, всё крайне прискорбно.
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Политика

Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Общество

Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе

Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Политика

Более трети жителей ЕС признают Крым частью России

Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
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На Украине заявили о действительности российских паспортов, выданных жителям ЛНР и ДНР, только в Ростовской области

«Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», - заявил Гуцуляк.
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Фронтмен главной группы Петербурга дал большую пресс-конференцию Лидер группировки "Ленинград" 46-летний Сергей Шнуров признался, что продолжит делать музыку, но уже вне своей группы.
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Госавтоинспекция разработала два новых регламента, устанавливающих порядок внесения изменений в конструкцию автомобиля, сообщает «Коммерсант».
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Украинский генерал-лейтенант
Украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и командир Объединенного оперативного штаба ВСУ.
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