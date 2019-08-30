Происшествия

ИзвестияИзвестияЭкс-глава Нацбанка Украины попала под машину в Лондоне

Экс-главу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в Лондоне сбила машина. Об этом сама Гонтарева сообщила агентству «Украинские новости» в пятницу, 30 августа. По ее словам, инцидент произошел в понедельник, 26 августа.
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Экс-глава Нацбанка Украины попала под машину в Лондоне

Известия11:29

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

ТАСС11:21

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина

Газета.Ru11:15

Экс-глава Нацбанка Украины сообщила о наезде на нее в Лондоне

РБК11:20

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

RT на русском11:10

Несчастный случай или угрозы: машина сбила экс-главу Нацбанка Украины

РЕН ТВ10:38

Экс-главу Нацбанка Украины Гонтареву в Лондоне сбила машина

Московский Комсомолец10:36
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Происшествия

В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек

Известия 09:14
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Армия и оружие

Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

News.ru вчера в 22:03
Политика

США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
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Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
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WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы

Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.
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Экономика

Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
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Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Армия и оружие

Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море

«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
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Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве

Известия 16:52
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Компания Nike представила кроссовки с голосовым управлением

Кроссовки Adapt Huarache представлены компанией Nike.
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Экс-защитник «Локомотива» Спахич попал в аварию

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию.
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Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro

Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
Актуальные Новости 13:27
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Интернет

«МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге

«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily 04:40
Происшествия

На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку

Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК 14:22
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
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Гаджеты

Xiaomi презентовала новую линейку смартфонов Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro оснащен процессором MediaTek G90T и аккумулятором на 4 тыс. 500 мАч — впервые в линейке Redmi.
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Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
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Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога

Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
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На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Армия и оружие

В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки

Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Политика

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Происшествия

В Москве задержали двух тренеров личностного роста

В Москве по подозрению в вымогательстве задержали двух тренеров личностного роста, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:26
Политика

Дональд Трамп отменил визит в Варшаву

Коммерсантъ 18:09
Политика

США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1

Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
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«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро

Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14
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Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском 11:23
Политика

Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома» Павла Букина и назначил на его место Айвараса Абромовичуса, освободив его от должности наблюдательного совета госконцерна.
Телеканал 360° 16:08
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Валерия Алексеевна Гонтарева
Украинский бизнесмен
Украинский финансист и инвестбанкир, миллионер. Глава Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.
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