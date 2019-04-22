Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУУкраина.ру 09:42

Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон. Об этом 22 апреля сообщает информагентство «Украинские новости»

Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУ

Происшествия Швейцарские полицейские задержали напавших на генконсульство Турции Полиция швейцарского Цюриха задержала троих молодых людей, совершивших нападение на генконсульство Турции, - сообщили в муниципальной полиции.

Авто Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.

Происшествия Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.

Происшествия В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.

Происшествия Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.

Финансы Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение цены нефти Urals 6 марта в докладе главы министерства Максима Орешкина к выступлению в Госдуме говорилось, что Минэкономразвития понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с $63,4 до $62,8 за баррель.

Культура НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.

Гаджеты Nokia 9 PureView разблокируется чем угодно, даже жвачками В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.

Армия и оружие Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».

Культура Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Политика Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.

Общество Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.

Политика Мизулина назвала запрет признаком свободы Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.

ЖКХ Определен график отключения горячей воды в Москве Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в столице начнутся с 13 мая и завершатся в конце августа.

Политика Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.

Шоу-бизнес Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.

Кино Рекордсмен по жизни: Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз Стив Руппель из Висконсина поставил новый мировой рекорд по количеству похода в кино на один и тот же фильм, посмотрев «Капитан Марвел» 116 раз.