Политика

Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУУкраина.ру 09:42

Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева заявила, что не собирается являться на допрос в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), и приглашает следователей прибыть для проведения следственных действий в Лондон. Об этом 22 апреля сообщает информагентство «Украинские новости»
Читать в источнике

Подробнее о событии

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев

РБК11:19

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру

RT на русском10:48

«Я в Лондоне. Пусть приедут и допросят»: Экс-глава Нацбанка Украины посмеялась над вызовом на допрос

Царьград10:39

Гонтарева не желает идти на допрос в ГПУ

Украина.ру09:42

Я уже в Лондоне! Экс-глава Нацбанка Украины не идёт на допрос в прокуратуру

REGNUM11:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Происшествия

Швейцарские полицейские задержали напавших на генконсульство Турции

Полиция швейцарского Цюриха задержала троих молодых людей, совершивших нападение на генконсульство Турции, - сообщили в муниципальной полиции.
Обновлено в 11:10
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов

После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
Обновлено в 09:13
Политика

В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:13
Происшествия

В Стамбуле рухнул четырехэтажный дом

Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.
Обновлено в 10:27
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Обновлено в 08:51
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Финансы

Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение цены нефти Urals

6 марта в докладе главы министерства Максима Орешкина к выступлению в Госдуме говорилось, что Минэкономразвития понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с $63,4 до $62,8 за баррель.
Обновлено в 09:05
Наука

Установлена повышающая эффективность тренировок доза кофеина

Обновлено в 04:50
Культура

НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова

Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Гаджеты

Nokia 9 PureView разблокируется чем угодно, даже жвачками

В сети стали сообщать, что при включенном сканере отпечатка пальца некоторым пользователям удалось разблокировать смартфон разными предметами.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Российским морякам не выплатили суточные за командировки в Сирию

Севастопольский гарнизонный военный суд в начале апреля отклонил административный иск 27 моряков о невыплате им суточных за период нахождения в Сирии, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 04:16
Культура

Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного

Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Общество

Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 08:07
Авто

Subaru отзывает более 52 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 09:30
Футбол

Андрей Ромашов: «Дело Кокорина и Мамаева превращается в „дело 12 стульев“»

Андрей Ромашов, адвокат футболиста Александра Кокорина рассказал о деталях очередного заседания в Пресненском суде.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Обновлено в 06:49
Политика

Мизулина назвала запрет признаком свободы

Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Жителя Курганской области обвинили в экстремизме за надписи на стенах

Обновлено в 10:52
Футбол

«Реал» хочет отдать Бэйла в аренду

Обновлено в 10:35
Футбол

Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы

Обновлено в 10:38
ЖКХ

Определен график отключения горячей воды в Москве

Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в столице начнутся с 13 мая и завершатся в конце августа.
Обновлено в 09:32
Политика

Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Кино

Рекордсмен по жизни: Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз

Стив Руппель из Висконсина поставил новый мировой рекорд по количеству похода в кино на один и тот же фильм, посмотрев «Капитан Марвел» 116 раз.
Обновлено в 10:07
Игры

Видео со всеми фаталити из Mortal Kombat 11 появилось в Сети

На игровом портале IGN появилось видео со всеми фаталити из новой части компьютерной игры Mortal Kombat 11.
Обновлено в 09:54
Политика

Путин проведет заседание попечительского совета РГО в Петербурге

Обновлено в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерия Алексеевна Гонтарева
Украинский бизнесмен
Украинский финансист и инвестбанкир, миллионер. Глава Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Курченко
Украинский бизнесмен
Украинский беглый бизнесмен. Владелец группы компаний «Газ Украина», медиахолдинга UMH Group; владелец и президент футбольного клуба «Металлист Харьков», председатель наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК».. После смены власти в феврале 2014 года покинул Украину и перебрался в Россию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное