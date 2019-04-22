Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в КиевРБК 11:19

Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает. Об этом сообщают «Украинские новости».
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Валерия Гонтарева
Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят.
— Валерия Гонтарева, украинский бизнесменЦарьград 10:39

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Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру

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«Пусть приедут и допросят»: экс-глава Нацбанка Украины о вызове на допрос

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