Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в КиевРБК 11:19

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Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает. Об этом сообщают «Украинские новости».
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Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и допросят.
— Валерия Гонтарева, украинский бизнесменЦарьград 10:39
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