Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в КиевРБК 11:19

Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает. Об этом сообщают «Украинские новости».
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Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру

Комсомольская правда12:32

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев

РБК11:19

«Пусть приедут и допросят»: экс-глава Нацбанка Украины о вызове на допрос

Газета.Ru11:54

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос и позвала следователей в Лондон

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Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру

RT на русском10:48

Я уже в Лондоне! Экс-глава Нацбанка Украины не идёт на допрос в прокуратуру

REGNUM11:08
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Валерия Алексеевна Гонтарева
Украинский бизнесмен
Украинский финансист и инвестбанкир, миллионер. Глава Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.
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